Атака РФ на інфраструктуру України: у ГУР розповіли про плани ворога

Для атак по Україні Російська Федерація почала більше використовувати безпілотники. Ворог може накопичувати ракетний арсенал, вважають у розвідці.

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Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Андрій Юсов вважає, що Російська Федерація накопичує ракетний арсенал для можливих ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Про це він повідомив під час телемарафону.

"Думати, що маніяк не буде повторювати спроб вчиняти терористичні атаки цієї зими — підстав жодних немає", — сказав Андрій Юсов.

Він зазначив, що останні часом Збройні сили Російської Федерації частіше почали завдавати удари саме безпілотними літальними апаратами, тоді як використання ракет зменшилось.

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Зі слів Юсова, окупанти можуть накопичувати ракетний арсенал для того, аби завдавати удари по українській енергетичній інфраструктурі після настання холодів та зимового періоду. Представник ГУР закликав готуватися до повторних атак РФ по цивільній інфраструктурі та критичних об'єктах. На його думку, це є ймовірним сценарієм. Тому Україні потрібно більше допомоги та підтримки, зокрема мова йде про посилення систем протиповітряної оборони. Наразі така робота ведеться.

Андрій Юсов додав, що війна триває, українські військові борються, продовжують звільняти власні території, а тому це означає, що Російська Федерація може продовжувати свої терористичні атаки.

Нагадаємо, 12 жовтня очільник ГУР МОУ Кирило Буданов розповів, що минулого року Російська Федерація не змогла створити в Україні ситуацію блекауту, тому в цьому році продовжить свої спроби. З його слів, Україну знову чекає битва за електроенергію. За даними українських експертів, восени-взимку 2022-23 років Росія пошкодила 40 об'єктів енергетичної інфраструктури.

21 вересня міністр Герман Галущенко заявив про першу атаку Росії на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Зокрема, це сталося в Рівненській області. Внаслідок удару частина Рівного залишилася без світла.