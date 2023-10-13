Атака РФ на инфраструктуру Украины: в ГУР рассказали о планах врага

Для атак по Украине Российская Федерация начала больше использовать беспилотники. Враг может накапливать ракетный арсенал, считают в разведке.

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Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов считает, что Российская Федерация накапливает ракетный арсенал для возможных ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Об этом он сообщил во время телемарафона.

"Думать, что маньяк не будет повторять попыток совершать террористические атаки этой зимой — оснований никаких нет", — сказал Андрей Юсов.

Он отметил, что в последнее время Вооруженные силы Российской Федерации чаще стали наносить удары именно беспилотными летательными аппаратами, тогда как использование ракет уменьшилось.

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По словам Юсова, оккупанты могут накапливать ракетный арсенал для того, чтобы наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре после наступления холодов и зимнего периода. Представитель ГУР призвал готовиться к повторным атакам РФ по гражданской инфраструктуре и критическим объектам. По его мнению, это является вероятным сценарием. Поэтому Украине нужно больше помощи и поддержки, в частности речь идет об усилении систем противовоздушной обороны. Сейчас такая работа ведется.

Андрей Юсов добавил, что война продолжается, украинские военные борются, продолжают освобождать собственные территории, а потому это означает, что Российская Федерация может продолжать свои террористические атаки.

Напомним, 12 октября глава ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал, что в прошлом году Российская Федерация не смогла создать в Украине ситуацию блэкаута, поэтому в этом году продолжит свои попытки. По его словам, Украину снова ждет битва за электроэнергию. По данным украинских экспертов, осенью-зимой 2022-23 годов Россия повредила 40 объектов энергетической инфраструктуры.

21 сентября министр Герман Галущенко заявил о первой атаке России на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В частности, это произошло в Ровенской области. В результате удара часть Ровно осталась без света.