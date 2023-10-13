За відмову від мобілізації: на Черкащині засудили батька трьох дітей

Вирок було ухвалено через тиждень після того, як у підсудного народилася третя дитина.

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Корсунь-Шевченківський районний суд Черкаської області засудив до двох років випробувального терміну чоловіка, який відмовився від мобілізації через вагітність дружини. Про це йдеться в тексті судового вироку.

У тексті рішення суду зазначається, що на момент вручення бойової повістки у чоловіка було тільки двоє дітей. У березні 2023 року він пройшов ВВК і був визнаний придатним до військової служби. Після цього підсудний отримав бойову повістку, але не з'явився до ТЦК у зазначений день. У серпні представники військкомату ще раз спробували вручити йому повістку, але чоловік відмовився.

Свої дії чоловік пояснив тим, що його дружина була вагітна, погано почувалася і не могла доглядати за двома старшими дітьми. На початку жовтня 2023 року, за тиждень до винесення судового вироку у справі про відмову від мобілізації, у підсудного народилася третя дитина.

Під час судового процесу ухильник визнав свою провину і просив його суворо не карати. Він також заявив, що розкаюється і в майбутньому планує служити в армії.

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та засудив до 3 років позбавлення волі.

"До обставин, що пом'якшують покарання обвинуваченого, суд відносить щире каяття. Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, судом не встановлено. Згідно з висновком досудової доповіді сектору з питань пробації, ризик вчинення повторного кримінального правопорушення та ризик небезпеки для суспільства, зокрема для окремих осіб, оцінюється як середній. На думку органу пробації, останній може виправитися без ізоляції від суспільства, за умови встановлення судом обов'язків, передбачених п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України", — ідеться в рішенні суду.

З огляду на народження дитини, відсутність проблем із законом у минулому та позитивні характеристики, суддя ухвалив рішення замінити тюремний термін двома роками випробувального "для виправлення".

Рішення суду у справі про ухилення від мобілізації Фото: Скриншот

Нагадаємо, письменник-уклоніст утікз України, перепливши Дністер. Він проплив 200 м повністю одягненим, при цьому його не помітив жоден прикордонник.

Раніше Фокус писав, як карають ухильників під час мобілізації. Останнім часом судові рішення щодо ухильників стали ще жорсткішими.