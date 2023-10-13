За отказ от мобилизации: в Черкасской области осудили отца троих детей

Приговор был вынесен через неделю после того, как у подсудимого родился третий ребенок.

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Корсунь-Шевченковский районный суд Черкасской области приговорил к двум годам испытательного срока мужчину, который отказался от мобилизации из-за беременности жены. Об этом говорится в тексте судебного приговора.

В тексте решения суда отмечается, что на момент вручения боевой повестки у мужчины было только двое детей. В марте 2023 года он прошел ВВК и был признан годным к воинской службе. После этого подсудимый получил боевую повестку, но не явился в ТЦК в указанный день. В августе представители военкомата еще раз попытались вручить ему повестку, но мужчина отказался.

Свои действия мужчина объяснил тем, что его жена была беременна, плохо себя чувствовала и не могла ухаживать за двумя старшими детьми. В начале октября 2023 года, за неделю до вынесения судебного приговора по делу об отказе от мобилизации, у подсудимого родился третий ребенок.

Во время судебного процесса уклонист признал свою вину и просил его строго не наказывать. Он также заявил, что раскаивается и в будущем планирует служить в армии.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и приговорил к 3 годам лишения свободы.

"К обстоятельствам, смягчающим наказание обвиняемого, суд относит, искреннее раскаяние. Обстоятельств, отягчающих наказание обвиняемого, судом не установлено. Согласно выводу досудебного доклада сектора по вопросам пробации, риск совершения повторного уголовного правонарушения и риск опасности для общества, в том числе для отдельных лиц, оценивается как средний. По мнению органа пробации, последний может исправиться без изоляции от общества, по условию установления судом обязанностей, предусмотренных п.2 ч.3 ст. 76 УК Украины", — говорится в решении суда.

Учитывая рождение ребенка, отсутствие проблем с законом в прошлом и положительные характеристики, судья принял решение заменить тюремный срок двумя годами испытательного "для исправления".

Решение суда по делу об уклонении от мобилизации Фото: Скриншот

Напомним, писатель-уклонист сбежал из Украины, переплыв Днестр. Он проплыл 200 м полностью одетым, при этом его не заметил ни один пограничник.

Ранее Фокус писал, как наказывают уклонистов во время мобилизации. В последнее время судебные решения в отношении уклонистов стали еще жестче.