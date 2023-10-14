Мережа секретних тунелів ХАМАСу ускладнює наступ армії Ізраїлю в секторі Гази, — ЗМІ

За словами журналістів, деякі тунелі сягають глибини 35 метрів і можуть навіть бути обладнані залізничними коліями та приміщеннями зв'язку.

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Рух Армії оборони Ізраїлю в секторі Газа ускладнює мережу підземних тунелів ХАМАСу, які терористи використовують для переміщення і зберігання зброї. Про це пише видання Bloomberg.

За словами журналістів, зачистити всі тунелі ЦАХАЛу буде дуже непросто, оскільки ніхто, окрім бойовиків, не знає, де саме розташовані всі тунелі і який їхній масштаб. Ще 2021 року Ізраїль повідомив, що йому вдалося знищити 100 кілометрів тунелів під сектором Газа. Однак бойовики ХАМАСу стверджували, що мережа лабіринтів простягається на 500 кілометрів.

Видання пише, що 2014 року Ізраїль почав інвестувати у створення складної системи виявлення тунелів, яку розробили фірми Elbit Systems і Rafael Advanced Defense Systems. Ці ж підрядники працювали над системою протиракетної оборони "Залізний купол".

Однак, як повідомляється, ці датчики не є надійними, оскільки не можуть знайти тунелі зі складними поворотами і перехрестями.

Також повідомляється, що ХАМАС побудував тунелі під густонаселеною Газою. Під землею терористи не тільки зберігають зброю, а й облаштовують командні пункти. Згодом переходи стали обладнувати вентиляційними шахтами, у них провели електрику.

На думку деяких експертів, деякі тунелі досягають глибини 35 метрів і можуть навіть бути обладнані залізничними коліями та приміщеннями зв'язку. Вхід до них часто знаходиться в житлових будинках або інших громадських об'єктах.

Нагадаємо, що 13 жовтня повідомлялося, що Ізраїль почав локальні рейди в Секторі Газа. За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, по ХАМАСу завдано сильного удару, але це тільки початок.