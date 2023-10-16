ЗС РФ скаржаться на брак зброї та некомпетентних командирів на фронті, — ISW

За словами аналітиків, серед головних проблем ЗС РФ — недостатність контрбатарейних можливостей, незадовільне медичне забезпечення, відсутність ротації та постачання, необхідного в умовах інтенсивних боїв.

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Російські військовослужбовці дедалі частіше стали скаржитися на брак зброї та некомпетентних командирів ЗС РФ, які керують операціями на фронті. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 15 жовтня.

Зокрема, аналітики цитують командира російського окупаційного батальйону "Восток" Олександра Ходаковського, який розкритикував військове керівництво збройних сил Російської Федерації і розповів про брак боєприпасів на фронті.

Колаборант заявив, що російська піхота на фронті в Україні стикається з такими проблемами: недостатність контрбатарейних можливостей, компетентність командирів, медичне забезпечення, ротація і постачання.

Ходаковський стверджує, що відсутність зв'язку між російськими батальйонами і штабами є звичайним явищем. Коли українські війська завдали удару по будівлі штабу ЗС РФ, військовослужбовці так і не зрозуміли, що штаб виведено з ладу, і продовжили проводити операції самостійно.

За інформацією ISW, ще один російський блогер заявив, що російська армія загалом відчуває брак боєприпасів, а також має складнощі в боротьбі з українськими безпілотниками.

"Ці скарги вказують на те, що презирство до російського військового командування зберігається, незважаючи на ймовірні спроби зверху піддати цензурі обговорення певних ділянок фронту", — вважають військові аналітики.

Нагадаємо, 15 жовтня Фокус повідомляв, що Путін посилив атаки на Донбасі, щоб диктувати нові умови. За словами екскерівника Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, глава Кремля не має ресурсів для тривалої війни і створення ударних армій.