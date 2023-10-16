ВС РФ жалуются на нехватку оружия и некомпетентных командиров на фронте, — ISW

По словам аналитиков, среди главных проблем ВС РФ — недостаточность контрбатарейных возможностей, неудовлетворительное медицинское обеспечение, отсутствие ротации и снабжения, необходимого в условиях интенсивных боев.

Related video

Российские военнослужащие все чаще стали жаловаться не нехватку оружия и некомпетентных командиров ВС РФ, которые руководят операциями на фронте. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 15 октября.

В частности, аналитики цитируют командира российского оккупационного батальона "Восток" Александра Ходаковского, который раскритиковал военное руководство вооруженных сил Российской Федерации и рассказал о нехватке боеприпасов на фронте.

Коллаборант заявил, что российская пехота на фронте в Украине сталкивается со следующими проблемами: недостаточность контрбатарейных возможностей, компетентность командиров, медицинское обеспечение, ротация и снабжение.

Ходаковский утверждает, что отсутствие связи между российскими батальонами и штабами является обычным явлением. Когда украинские войска нанесли удар по зданию штаба ВС РФ, военнослужащие так и не поняли, что штаб выведен из строя, и продолжили проводить операции самостоятельно.

По информации ISW, еще один российский блогер заявил, что российская армия в целом испытывает нехватку боеприпасов, а также имеет сложности в борьбе с украинскими беспилотниками.

"Эти жалобы указывают на то, что презрение к российскому военному командованию сохраняется, несмотря на вероятные попытки сверху подвергнуть цензуре обсуждение определенных участков фронта", — считают военные аналитики.

Напомним, 15 октября Фокус сообщал, что Путин усилил атаки на Донбассе, чтобы диктовать новые условия. По словам экс-руководителя Службы внешней разведки Николая Маломужа, глава Кремля не имеет ресурсов для длительной войны и создания ударных армий.