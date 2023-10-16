"Добре охороняється": партизани виявили штаб 22-го армійського корпусу РФ у Криму (фото, відео)

Окупанти добре охороняють територію штабу. Заїзд транспорту здійснюється не через КПП, а через задні ворота з протилежного боку військової частини, розповіли в підпіллі.

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Українське підпілля виявило новий штаб 22-го армійського корпусу Російської Федерації в тимчасово окупованому Сімферополі в Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Наш агент провів розвідку та виявив штаб 22-го армійського корпусу (в/ч 73954, Сімферополь)", — йшлося в повідомленні.

Партизани зазначили, що за ворог почав посилювати військову частину та проводить маскування військового об'єкта, який розташований на вулиці Катерининській, будинок 23. Координати — 44.953825, 34.094937.

Російський штаб ЗС РФ у Криму

Агент "Атеш" розповів, що військові Збройних сил Російської Федерації добре охороняють територію, військові патрулі постійно курсують. Крім цього, на території військової частини все накрито маскувальними сітками. Заїзд транспорту здійснюється не через КПП, а через задні ворота з протилежного боку військової частини.

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"Також на території можна помітити особистий транспорт середнього сегмента та вище. Імовірно штабного складу чи спеціальних служб Росії", — наголосили в партизанському русі.

Додали, що партизани роблять усе для того, аби зруйнувати російську армію. Зокрема, для цього проводять диверсії всередині ЗС РФ. Також відбувається пошук військових цілей ззовні, а всю інформацію передають необхідним структурам.

Нагадаємо, 12 жовтня стало відомо, що партизани "Атеш" у тимчасово окупованому Криму виявили рембазу Збройних сил Російської Федерації. На її території агент підпілля зафіксував три бензовози, чотири водовози та дизельний генератор.

11 жовтня в селищі Ічкі в Феодосійському районі Криму українське підпілля виявило російський паливно-мастильних матеріалів. Зокрема, на складі РФ зафіксували близько восьми автоцистерн.