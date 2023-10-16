"У секретаря РНБО є функція — п**діти державною", — Арестович відповів Данілову щодо роботи на ФСБ

Блогер заявив, що на своїй посаді секретар РНБО приносить стільки ж користі, як і ООН.

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Ексрадник Офісу президента України Олексій Арестович відповів секретарю РНБО Олексію Данілову на його допис про "акторів-розвідників та інших аферистів" у просуванні російських наративів та про те, що правоохоронці все це відстежують. Свої думки Арестович виклав в своєму телеграм-каналі 16 жовтня.

"СБУ ловить шпигунів. Поліція захищає наші вулиці. Армія – воює. Арестович має функцію — роз'яснювати ситуацію мільйонам людей. Є функція і у секретаря РНБО. П*здіти державною. І якщо Ви вважаєте, що ваше життя не має сенсу і Ви займаєтесь незрозуміло чим, то пригадайте, що окрім ООН є ще секретар РНБО України", — написав Арестович.

Обурення Арестовича викликав пост Олексія Данілова 16 жовтня в Фейсбук про те, що Росія хоче розгорнути в Україні новий політичний проект, орієнтований на залишки проросійськи налаштованого населення. Він заявив, що про це свідчить різка активізація "різноманітних експертів, акторів-розвідників та інших аферистів" у просуванні російською мовою російської ж повістки, які кричать про провал контрнаступу та натякають на необхідність перегляду цілей війни і на переговори з РФ.

Нагадаємо, що раніше Олексій Арестович заявив, що російсько-українська війна зайшла в глухий кут і, щоб вибратися з нього, Україні необхідно усунути чинне керівництво і провести вибори.