"У секретаря СНБО есть функция — п**деть на государственном", — Арестович ответил Данилову о работе на ФСБ

Блогер заявил, что на своей должности секретарь СНБО приносит столько же пользы, как и ООН.

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Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович ответил секретарю СНБО Алексею Данилову на его сообщение об "актерах-разведчиках и других аферистах" в продвижении российских нарративов и о том, что правоохранители все это отслеживают. Свои мысли Арестович изложил в своем телеграм-канале 16 октября.

"СБУ ловит шпионов. Полиция защищает наши улицы. Армия — воюет. Арестович имеет функцию — разъяснять ситуацию миллионам людей. Есть функция и у секретаря СНБО. П*здить на мове. И если Вы считаете, что ваша жизнь не имеет смысла и Вы занимаетесь непонятно чем, то вспомните, что кроме ООН есть еще секретарь СНБО Украины", — написал Арестович.

Возмущение Арестовича вызвал пост Алексея Данилова 16 октября в Фейсбук о том, что Россия хочет развернуть в Украине новый политический проект, ориентированный на остатки пророссийски настроенного населения. Он заявил, что об этом свидетельствует резкая активизация "разнообразных экспертов, актеров-разведчиков и других аферистов" в продвижении на русском языке российской же повестки, которые кричат о провале контрнаступления и намекают на необходимость пересмотра целей войны и на переговоры с РФ.

Напомним, что ранее Алексей Арестович заявил, что российско-украинская война зашла в ту пик и, чтобы выбраться из него, Украине необходимо устранить действующее руководство и провести выборы.