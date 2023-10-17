Тривожні сигнали: до чого призведуть тотальні "чистки" в армії Китаю, — прогноз експертів

На думку аналітиків, Сі Цзіньпін вирішив "розчистити палуби" у військовому керівництві, готуючись до великого конфлікту. Також військові чиновники могли потрапити під репресії через звинувачення у шпигунстві та витоку інформації.

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За останні два місяці з публічного поля зникло безліч високопоставлених військових чинів Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). На думку західних експертів, у найшвидше зростаючій армії світу відбувається щось тривожне, хоча що саме є причиною цього, поки що неясно. Про наслідки кадрових "чисток" у лавах НВАК пишуть оглядачі Breaking Defence.

Китайська військова експертка із лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень Мейя Ноувенс зазначила, що серед китайських військових заговорили про "чистку" після того, як двоє міністрів і три високопоставлені генерали потрапили під звинувачення в корупції. При цьому Пекін часто використовує таке офіційне формулювання, коли хоче змістити будь-яких чиновників.

За останній час у Китаї "загубилися" такі високопоставлені особи:

міністр оборони і член Центральної військової комісії Лі Шанфу — чиновник просто зник з поля зору. За наявними даними, він перебуває під слідством за звинуваченням у корупції;

міністр закордонних справ Цин Чжан — чиновник був офіційно відсторонений від посади. Причину не називали, але, за деякими даними, щодо нього ведеться корупційне розслідування;

командувач Ракетними військами НВАК Лі Ючао — за даними ЗМІ, його звинувачують у корупції і він перебуває під слідством;

два заступники Лі Ючао — Чжан Чженьчжун і Лю Гуанбінь також під слідством.

Водночас японське видання Nikkei Asia пише, що кількість чиновників НВАК, які потрапили під репресії, може бути більшою, а причина, через яку ці чиновники потрапили під слідство, насправді не корупція, а шпигунство і витік інформації.

"Що б це не було, воно повинно було бути досить серйозним, щоб Сі Цзіньпін вирішив вжити заходів проти довірених осіб, яких він зовсім недавно підвищив до їхніх нинішніх посад", — сказала Ноувенс.

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Особливо експерти відзначають ситуацію в ракетних військах КНР, оскільки Китай значно виріс у плані ядерних сил. Старший радник китайської програми Інституту миру США Дін Ченг вважає, що збільшення ядерних ресурсів призвело до того, що керівництво Ракетних військ стало "зарозумілим". Однак найімовірнішою причиною кадрових чисток у НВАК є підготовка до великого збройного конфлікту.

"Сі розчищає палуби, забезпечуючи присутність на борту вищих військових офіцерів для підготовки до великого конфлікту. Може йтися про вторгнення на Тайвань або про відкриті військові дії проти, скажімо, Філіппін чи В'єтнаму в районі Південнокитайського моря", — підсумував Ченг.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін висловився про потенційний конфлікт зі США. За його словами, якщо Вашингтон готується до війни проти РФ і Китаю, то у цих сторін немає іншого виходу, ніж також готувати свою армію до війни.