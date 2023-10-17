Тревожные сигналы: к чему приведут тотальные "чистки" в армии Китая, — прогноз экспертов

По мнению аналитиков, Си Цзиньпин решил "расчистить палубы" в военном руководстве, готовясь к крупному конфликту. Также военные чиновники могли попасть под репрессии из-за обвинений в шпионаже и утечки информации.

Related video

За последние два месяца из публичного поля пропало множество высокопоставленных военных чинов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). По мнению западных экспертов в самой быстрорастущей армии мира происходит нечто тревожное, хотя что именно является причиной этого, пока неясно. О последствиях кадровых "чисток" в рядах НОАК пишут обозреватели Breaking Defence.

Китайский военный эксперт из лондонского Международного института стратегических исследований Мейя Ноувенс отметила, что среди китайских военных заговорили о "чистке" после того, как два министра и три высокопоставленных генерала попали под обвинения в коррупции. При этом Пекин часто использует такую официальную формулировку, когда хочет сместить каких-либо чиновников.

За последнее время в Китае "потерялись" такие высокопоставленные лица:

министр обороны и член Центральной военной комиссии Ли Шанфу — чиновник просто исчез из поля зрения. По имеющимся данным, он находится под следствием по обвинению в коррупции;

министр иностранных дел Цин Чжан — чиновник был официально отстранен от должности. Причина не называлась, но, по некоторым данным, в отношении него ведется коррупционное расследование;

командующий Ракетными войсками НОАК Ли Ючао — по данным СМИ, обвиняется в коррупции и находится под следствием;

два заместителя Ли Ючао — Чжан Чжэньчжун и Лю Гуанбинь также под следствием.

При этом японское издание Nikkei Asia пишет, что количество чиновников НОАК, попавших под репрессии, может быть больше, а причина, по которой эти чиновники попали под следствие, на самом деле не коррупция, а шпионаж и утечка информации.

"Что бы это ни было, оно должно было быть достаточно серьезным, чтобы Си Цзиньпин решил принять меры против доверенных лиц, которых он совсем недавно повысил до их нынешних должностей", сказала Ноувенс.

Важно

"Угрозы станут острыми": США готовятся к одновременной войне с Россией и Китаем — Reuters

Особенно эксперты отмечают ситуацию в ракетных войсках КНР, так как Китай значительно вырос в плане ядерных сил. Старший советник китайской программы Института мира США Дин Ченг полагает, что увеличение ядерных ресурсов привело к тому, что руководство Ракетных войск стало "высокомерным". Однако наиболее вероятной причиной кадровых чисток в НОАК — подготовка к крупному вооруженному конфликту.

"Си расчищает палубы, обеспечивая присутствие на борту высших военных офицеров для подготовки к крупному конфликту. Речь может идти о вторжении на Тайвань или об открытых военных действиях против, скажем, Филиппин или Вьетнама в районе Южно-Китайского моря", — подытожил Ченг.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин высказался о потенциальном конфликте с США. По его словам, если Вашингтон готовится к войне против РФ и Китая, то у этих сторон нет другого выхода, чем также готовить свою армию к войне.