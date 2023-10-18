Говорить про відчай: ЗС РФ використовують техніку 1950-х років під Авдіївкою, — Newsweek (фото)

За словами журналістів, у Росії дуже бракує важливих елементів для будівництва військової техніки. Наприклад, шарикопідшипників.

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ЗС РФ у своєму наступі на Авдіївку використовують військову техніку випуску 1950-х років. Це свідчить про відчай окупантів. Про це пише видання Newsweek.

За словами журналістів, на акаунті Ukraine Weapons Tracker в X (раніше Twitter), з'явилося фото, на якому можна побачити знищений БТР-50 ще часів Радянського союзу. Його виробляли в період з 1954 по 1970 роки. На тому ж знімку можна побачити танк Т-64БВ.

Знищений БТР-50 Фото: Ukraine Weapons Tracker

Видання пише, що в Росії дуже не вистачає важливих елементів для будівництва військової техніки. Наприклад, шарикопідшипників. До того ж, ЗС РФ зазнають великих втрат у своїх спробах наступати на позиції ЗСУ біля Авдіївки.

У Міноборони Великої Британії 17 жовтня заявили, що наступ на Авдіївку є наймасштабнішою операцією ЗС РФ із січня 2023 року.

"Місто є серйозною перешкодою на шляху російських сил до досягнення їхньої ширшої мети — взяття під контроль Донецької області", — зазначили у відомстві.

У звіті сказано, що окупанти, найімовірніше, не зможуть домогтися успіху на цьому напрямку.

Журналісти нагадали, що в британській розвідці ще в березні 2023 року повідомили, що росіяни через брак техніки почали розміщувати під Авдіївкою БТР-50 та інше озброєння часів СРСР.

Раніше повідомлялося, що президентська бригада знищила колону ЗС РФ біля Авдіївки. Колона російської техніки за підтримки піхоти намагалася прорвати рубежі українських військових. Однак не змогла досягти мети і була знищена.