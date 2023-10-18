Бєлгородську та Курську області атакували БПЛА: регіони частково залишилися без світла (фото)
Водночас у Міноборони РФ відзвітували про 28 збитих українських безпілотників, частину з яких було подавлено за допомогою засобів РЕБ.
У ніч на 18 жовтня по об'єктах на території Бєлгородської та Курської областей РФ було завдано ударів за допомогою безпілотників. Пресслужба російського Міноборони повідомила, що над областями, а також в акваторії Чорного моря нібито було збито 28 БПЛА літакового типу.
Російське військове відомство звинувачує в атаці Збройні сили України.
"Черговими засобами ППО над територією Бєлгородської, Курської областей та акваторією Чорного моря перехоплено та знищено 28 українських безпілотних літальних апаратів", — ідеться в повідомленні.
Про атаку написала і влада вищевказаних регіонів. Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що область атакували 10 безпілотників, з них нібито вдалося збити шість за допомогою систем протиповітряної оборони, а решту було придушено засобами РЕБ.
"Сьогодні близько 5 ранку в Курському районі силами Міноборони припинено атаку українських БПЛА: збито 6 безпілотників літакового типу, 4 — придушено засобами РЕБ", — написав чиновник у Telegram.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков поскаржився, що, у Бєлгородському районі системи ППО вразили шість безпілотників, у Яковлевському районі — один, а в Шебекинському міському окрузі один БПЛА був пригнічений засобами РЕБ. При цьому чиновник додав, що в Борисівському районі одному квадрокоптеру вдалося скинути вибухівку.
"У Борисівському районі на околиці села Цапівка з квадрокоптера скинуто один вибуховий пристрій. Ніхто не постраждав, руйнувань немає", — пише Гладков.
Місцеві пабліки пишуть, що окрім атак безпілотників, два населені пункти — Нова Таволжанка та Архангельське потрапили під обстріл. Унаслідок атаки порушено лінію електропостачання, у будинках зникло світло.
Також було опубліковано фото уламків, які впали в Бєлгородській області після роботи ППО.
Раніше повідомлялося, що російські війська 18 жовтня завдали удару по Запоріжжю, внаслідок якого загинули двоє людей і ще четверо дістали поранення. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що в місті частково зруйновано квартири у двох під'їздах будинку.