Операція "Залізні мечі": експерти прогнозують "війну дронів" у Секторі Гази

Протиборчі сторони мають значний потенціал безпілотних засобів, вважають експерти. Бойовики ХАМАС уже показали свої можливості, застосувавши ударні дрони, але ізраїльська сторона може проводити комбіновані атаки за допомогою різних типів БПЛА.

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Ізраїльська армія продовжує в Секторі Гази операцію "Залізні мечі", однак поки що ЦАХАЛ обмежується авіаударами. Військові експерти прогнозують, що якщо операція перейде в наземну фазу, то ворогуючі сторони активно застосовуватимуть безпілотники різних типів у поєднанні з кіберопераціями. Про прийдешню "війну дронів" пишуть оглядачі Defence One.

У матеріалі йдеться, що цей конфлікт уже продемонстрував несподівано витончену тактику використання безпілотників бойовиками ХАМАС. Згідно зі звітом аналітичної групи Dronesec, з моменту атаки 7 жовтня угруповання використовувало невеликі комерційні безпілотники для скидання гранат на танки, машини швидкої допомоги, прикордонні пости і, що важливо, вишки зв'язку. При цьому бойовики продемонстрували розуміння того, як налаштувати параметри дронів типу DJI Phantom, щоб уникнути електронної протидії.

"На лівій стороні екрана з'являються значки дронів DJI: "Земля" і "Точка повернення", водночас значок "Повернення до дому" закреслений. Це може свідчити про те, що оператор відключив режим RTH (Return to Home), загальноприйнятий захід оперативної безпеки", — зазначили в Dronesec.

Засновник некомерційної організації Silverado Policy Accelerator Дмитро Альперович вважає, що палестинці володіли об'єктивними розвідданими, що дало їм змогу ефективно застосовувати безпілотники.

"Вони точно знали, куди йти, включно з тими місцями, які не були позначені бічними воротами баз тощо. Вони знали, де розташовані критично важливі вузли зв'язку, які вони могли знищити за допомогою безпілотників, щоб спробувати перешкодити діям у відповідь", — сказав Альперович.

За його словами, такі самі можливості мають і бойовики організації "Хезболла".

Можливості ЦАХАЛ

Своєю чергою, Армія оборони Ізраїлю також володіє значними засобами в плані БПЛА, тому якщо ЦАХАЛ почне наземні операції в Газі, світ, імовірно, стане свідком наступної глави війни безпілотників у міських умовах.

Оглядачі пишуть, що у вересні 2022 року ізраїльтяни продемонстрували комбіновані операції з використанням безпілотників і кібернетичних засобів під час навчань. Тоді представники оборонних відомств зі США, Польщі, Марокко та інших країн зібралися на віддаленій базі в пустелі Негев як спостерігачі.

Бригадний генерал ЦАХАЛу Дан Гольдфус звернув увагу глядачів на групу невеликих квадрокоптерів, яка парила над будівлею. За його словами, дрони були налаштовані на зйомку персональних даних із прилеглих стільникових телефонів, що дало змогу ізраїльським спецслужбам швидко визначити, чи ховаються в будівлі розшукувані злочинці. Таким чином, зібравши дані і направивши додаткові дрони розвідки, сухопутні підрозділи можуть приступати до штурму.

Як інструмент для збору даних елітні ізраїльські підрозділи мають шпигунський продукт під назвою Pegasus компанії NSO Group. Але для ефективного виявлення бойовиків шпигунське ПЗ має бути встановлене на телефони жителів Гази. І для цього безпілотники оснащуються імітаторами стільникових вишок, які змушують телефони обманним шляхом підключатися і завантажувати корисну програмну оболонку.

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Автор книги "Палестинська лабораторія" журналіст Ентоні Левенштейн вважає, що надто велика залежність від цифрової розвідки може призвести і до помилок, які вже мали місце до 7 жовтня. Йдеться про виявлення палестинців, які є бойовиками ХАМАС і тими, хто не причетний до організації.

"Хвалені можливості Ізраїлю зі спостереження в Газі та навколо неї являють собою комбінацію людської розвідки, часто за допомогою шантажу палестинців, які бажають покинути Газу, безпілотників і спеціальних операцій. Я чую, що Ізраїль, як і США після 11 вересня, протягом останніх 5-10 років занадто покладався на цифрове спостереження і набагато менше — на людський інтелект, що залишає можливість серйозного пролома в системі безпеки", — наголосив журналіст.

За його словами, Ізраїль прагне завдати "побічної шкоди" — таку тактику проводили десятиліттями, тому ЦАХАЛ завдаватиме ударів без урахування фактора стриманості.

Раніше повідомлялося, що ізраїльські генерали уважно вивчили досвід російсько-української війни на випадок наземної фази військової операції в Секторі Гази. Воєначальники дійшли висновку, що російські бронетанкові полки діяли як окремі танкові частини, без спільної роботи з іншими армійським частинами.