Операция "Железные мечи": эксперты прогнозируют "войну дронов" в Секторе Газа

Противоборствующие стороны обладают внушительным потенциалом беспилотных средств, считают эксперты. Боевики ХАМАС уже показали свои возможности, применив ударные дроны, но израильская сторона может проводить комбинированные атаки с помощью различных типов БПЛА.

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Израильская армия продолжает в Секторе Газа операцию "Железные мечи", однако пока ЦАХАЛ ограничивается авиаударами. Военные эксперты прогнозируют, что если операция перейдет в наземную фазу, то враждующие стороны будут активно применять беспилотники различных типов в сочетании с кибероперациями. О грядущей "войне дронов" пишут обозреватели Defence One.

В материале говорится, что этот конфликт уже продемонстрировал неожиданно изощренную тактику использования беспилотников боевиками ХАМАС. Согласно отчету аналитической группы Dronesec, с момента атаки 7 октября группировка использовала небольшие коммерческие беспилотники для сброса гранат на танки, машины скорой помощи, пограничные посты и, что немаловажно, вышки связи. При этом боевики продемонстрировал понимание того, как настроить параметры дронов типа DJI Phantom, чтобы избежать электронного противодействия.

"На левой стороне экрана появляются значки дронов DJI: "Земля" и "Точка возврата", при этом значок "Возврат к дому" зачернен. Это может свидетельствовать о том, что оператор отключил режим RTH (Return to Home), общепринятую меру оперативной безопасности", — отметили в Dronesec.

Основатель некоммерческой организации Silverado Policy Accelerator Дмитрий Альперович считает, что палестинцы обладали объективными разведданными, что позволило им эффективно применять беспилотники.

"Они точно знали, куда идти, включая те места, которые не были обозначены боковыми воротами баз и т.д. Они знали, где находятся критически важные узлы связи, которые они могли уничтожить с помощью беспилотников чтобы попытаться помешать ответным действиям", — сказал Альперович.

По его словам, такими же возможностями обладают и боевики организации "Хезболла".

Возможности ЦАХАЛ

В свою очередь Армия обороны Израиля также обладает внушительными средствами в плане БПЛА, поэтому если ЦАХАЛ начнет наземные операции в Газе, мир, вероятно, станет свидетелем следующей главы войны беспилотников в городских условиях.

Обозреватели пишут, что в сентябре 2022 израильтяне продемонстрировали комбинированные операции с использованием беспилотников и кибернетических средств в ходе учений. Тогда Представители оборонных ведомств из США, Польши, Марокко и других стран собрались на удаленной базе в пустыне Негев в качестве наблюдателей.

Бригадный генерал ЦАХАЛа Дан Гольдфус обратил внимание зрителей на группу небольших квадрокоптеров, которая парила над зданием. По его словам, дроны были настроены на съемку персональных данных с близлежащих сотовых телефонов, что позволило израильским спецслужбам быстро определить, скрываются ли в здании разыскиваемые преступники. Таким образом, собрав данные, и направив дополнительные дроны разведки сухопутные подразделения могут приступать к штурму.

В качестве инструмента для сбора данных элитные израильские подразделения имеют шпионский продукт под названием Pegasus компании NSO Group. Но для эффективного обнаружения боевиков шпионское ПО должно быть установлено на телефоны жителей Газы. И для этого беспилотники оснащаются имитаторами сотовых вышек, которые заставляют телефоны обманным путем подключаться и загружать полезную программную оболочку.

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Автор книги "Палестинская лаборатория" журналист Энтони Левенштейн считает, что слишком большая зависимость от цифровой разведки может привести и к ошибкам, которые уже имели место до 7 октября. Речь идет о выявлении палестинцев, которые являются боевиками ХАМАС и теми, кто не причастен к организации.

"Хваленые возможности Израиля по наблюдению в Газе и вокруг нее представляют собой комбинацию человеческой разведки, часто с помощью шантажа палестинцев, желающих покинуть Газу, беспилотников и специальных операций. Я слышу, что Израиль, как и США после 11 сентября, в последние 5-10 лет слишком полагался на цифровое наблюдение и гораздо меньше — на человеческий интеллект, что оставляет возможность серьезной бреши в системе безопасности", — подчеркнул журналист.

По его словам, Израиль стремится нанести "побочный ущерб" — такую тактику проводили десятилетиями, поэтому ЦАХАЛ будет наносить удары без учета фактора сдержанности.

Ранее сообщалось, что израильские генералы внимательно изучили опыт российско-украинской войны на случай наземной фазы военной операции в Секторе Газа. Военачальники пришли к выводу, что российские бронетанковые полки действовали как отдельные танковые части, без совместной работы с другими армейским частями.