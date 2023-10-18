За 42 секунди до міста: у Запорізькій ОВА розповіли, якою ракетою РФ атакувала житловий будинок

За словами глави військової адміністрації Юрія Малашка, цього разу вдалося увімкнути сигнал повітряної тривоги ще до вибуху, проте часу недостатньо для того, щоб пройти в укриття.

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Російські окупанти 18 жовтня завдали удару по місту Запоріжжю, внаслідок чого частково зруйновано багатоквартирний будинок і є жертви. Голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в ефірі телемарафону поділився новими подробицями трагедії.

За його словами, попередньо обстріл здійснювався із С-300. Владі вдалося ввімкнути сигнал повітряної тривоги ще до вибухів, однак у цьому випадку це не дуже допомагає.

Балістичні ракети, які й використовували під час атаки, з місця запуску в місто долітають лише за 32-42 секунди, що не завжди дає змогу своєчасно дійти до безпечного місця.

Станом на 10 ранку, як і раніше, кількість жертв — 2 людини, троє може перебувати під завалами, а ще троє перебувають у лікарнях через отримані травми. Рятувальна операція триває.

"Людей із пошкодженої будівлі відселили, але мешканці квартир продовжують повертатися, щоб забрати свої речі. Утім поки розбирають завали їх всередину не пускають", — розповідає Юрій Малашко.

Загалом було зафіксовано шість "прильотів". Місцезнаходження трьох із них уже було визначено, а ось куди поділися ще три ракети належить найближчим часом з'ясувати.

Нагадаємо, 18 жовтня повідомлялося, що російські окупанти також завдали ракетних ударів по передмістю Дніпра. Село Обухівка розташоване поруч з обласним центром і ворожий снаряд став причиною смерті 31-річної дівчини. Також попередньо нові вибухи пролунали в Запоріжжі, проте місцева влада ніяк не коментувала це.