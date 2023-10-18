Удар по Запоріжжю: в поліції показали момент влучання російської ракети (відео)

За даними правоохоронців, окупанти атакували Запоріжжя ракетами С-300. На місці прильоту тривають пошуково-рятувальні роботи.

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У ніч на 18 жовтня Збройні сили Російської Федерації вдарили по житловому будинку в Запоріжжі із зенітного ракетного комплексу С-300. У Національній поліції Запорізької області показали момент влучання ракети й перші хвилини після атаки.

За даними поліції, уночі окупанти атакували місто шістьма ракетами С-300, одна з яких влучила в багатоповерхівку, зруйнувавши перекриття під'їзду з третього по п'ятий поверх. Уламки пошкодили сусідні будинки й автомобілі.

Момент удару по Запоріжжю

Правоохоронці повідомляють, що на місці удару тривають пошуково-рятувальні роботи. Унаслідок обстрілу загинули двоє людей, троє отримали поранення. Доля ще трьох людей поки невідома. Передбачається, що вони перебувають під завалами.

Дві російські ракети також ударили по території промислових об'єктів, ще одна — по приватній ділянці. Обійшлося без жертв.

Співробітники поліції та СБУ задокументували цей воєнний злочин російських окупантів (ст. 438 КК України).

Обстріл Запоріжжя: що відомо

Нагадаємо, вночі 18 жовтня ЗС РФ обстріляли Запоріжжя. Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що одна з ракет влучила в житловий багатоповерховий будинок у центрі міста.

ЗС РФ атакували Запоріжжя

Юрій Малашко зазначив, що владі вдалося ввімкнути сигнал повітряної тривоги ще до вибухів, однак у цьому разі це не надто допомагає, адже ракети, які й використовували окупанти, долітають лише за 32-42 секунди.

Наслідки атаки ЗС РФ по Запоріжжю

Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі зазначив, що ракетний удар російських окупантів припав на п'ятиповерховий житловий будинок, унаслідок чого знищено 8 квартир.