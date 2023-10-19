"Щоб дружина не збожеволіла": вітчим оплакує загибель загиблої під Дніпром падчерки (відео)

Юрій розповів, що спершу не зрозумів, що ЗС РФ завдали ракетного удару неподалік. У будинку вилетіли двері і перша думка була про те, що ракета впала десь на березі.

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18 жовтня російські окупанти атакували передмістя міста Дніпро, де загинула молода дівчина. Її батько на ім'я Юрій поділився своїми емоціями від події, повідомляє "Радіо Свобода".

За його словами, діти йому не рідні, адже він одружився з жінкою, яка мала двох дітей шкільного віку, проте їм вдалося налагодити родинні стосунки. Вони стали для Юрія донькою та сином, які тепло ставилися одне до одного.

"Я для них тато, вони для мене синок і донька. Що я можу сказати?" — каже чоловік.

До слова, син зараз перебуває під Бахмутом, в одній із найгарячіших точок і свого часу він пройшов повністю АТО, отримавши 9 поранень. Для батька він справжня гордість і той вважає, що таких людей у світі дуже мало.

Щодо ракетного удару, який став летальним для його доньки, Юрій згадує, що спочатку взагалі не зрозумів, що сталося. У будинку вилетіли двері, проте перша думка була про те, що це був "приліт" на березі, бо поруч річка Дніпро. Пізніше виявилося, що все набагато серйозніше.

"Я переживаю, щоб вона (дружина, — ред.) не збожеволіла", — продовжує чоловік.

У загиблої падчерки Юрія залишилася маленька донька, якій зараз лише півтора року. Вона поки що не зовсім розуміє, що сталося. Також є 12-річна дитина, але про неї вітчим загиблої нічого не сказав.

"Їй 20 березня буде два роки. Бігає дай Боже, а от мами більше немає", — каже Юрій, витираючи сльози.

Нагадаємо, 18 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ завдали ракетного удару по передмістю Дніпра, внаслідок чого загинула 31-річна дівчина. Вибухи були зафіксовані в населеному пункті Обухівка, який межує з обласним центром. У результаті 6 будинків частково пошкоджено.