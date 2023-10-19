"Чтобы жена не сошла с ума": отчим оплакивает гибель погибшей под Днепром падчерицы (видео)

Юрий рассказал, что сперва не понял, что ВС РФ нанесли ракетный удар неподалеку. В доме вылетели двери и первая мысль была о том, что ракета упала где-то на берегу.

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18 октября российские оккупанты атаковали пригород города Днепр, где погибла молодая девушка. Ее отец по имени Юрий поделился своими эмоциями от произошедшего, сообщает "Радио Свобода".

По его словам, дети ему не родные, ведь он женился на женщине с двумя детьми школьного возраста, однако им удалось настроить родственные отношения. Они стали для Юрия дочерью и сыном, которые тепло относились друг к другу.

"Я для них папа, они для меня сынок и дочка. Что я могу сказать?" — говорит мужчина.

К слову, сын сейчас находится под Бахмутом, в одной из самых горячих точек и в свое время он прошел полностью АТО, получив 9 ранений. Для отца он настоящая гордость и тот считает, что таких людей в мире очень мало.

По поводу ракетного удара, который стал летальным для его дочери, Юрий вспоминает, что сначала и вовсе не понял что произошло. В доме вылетели двери, однако первая мысль была о том, что это был "прилет" на берегу, потому что рядом река Днепр. Позже оказалось, что все намного серьезнее.

"Я переживаю, чтобы она (жена, — ред.) не сошла с ума", — продолжает мужчина.

У погибшей падчерицы Юрия осталась маленькая дочь, которой сейчас всего полтора года. Она пока что не совсем понимает, что произошло. Также есть 12-летний ребенок, но о нем отчим погибшей ничего не сказал.

"Ей 20 марта будет два года. Бегает дай Бог, а вот мамы больше нет", — говорит Юрий, вытирая слезы.

Напомним, 18 октября сообщалось, что ВС РФ нанесли ракетный удар по пригороду Днепра, в результате чего погибла 31-летняя девушка. Взрывы были зафиксированы в населенном пункте Обуховка, который граничит с областным центром. В результате 6 домов частично повреждены.