Історія, що інтригує: як Ємен отримав винищувачі F-5E Tiger II (фото)

Ємен був розділений на Північний та Південний. Перший підтримували Штати та Саудівська Аравія, а другий – СРСР. Під час громадянських війн США вирішили передати Ємену F-5E. Історія не обійшлася без Тайваню.

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Під час холодної війни авіапарк Єменської Арабської Республіки був відомим польотами на радянських винищувачах МіГ-17 та МіГ-21. Проте менш відомим фактом є те, що країна також мала американські літаки F-5E Tiger II. Історію придбання винищувачів розповідає видання The War Zone.

Придбання F-5E Tiger II нерозривно повʼязано з Другою єменською війною березня 1979 року. Історично Північний Ємен був частиною Османської імперії, а Південний Ємен частиною Британської імперії. Північний Ємен був визнаний суверенною державою у 1948 США, а пізніше країну було визначено як Єменська Арабська Республіка. Південний Ємен визнали пізніше, у 1967 році. Країна була повʼязана з СРСР й називалась Народно-демократичною Республікою Ємен. Отож у 1962-1970 роках між двома частинами країни велася запекла громадянська війна, в якій переміг Північ.

Мапа, як був розділений Ємен

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Потім на початку у 1979 році почалася друга війна. США вирішили допомогти Північному Ємену й надати військове обладнання за кошти Саудівської Аравії. Допомога включала 12 винищувачів F-5E, при цьому 8 з них виробляли для Ефіопії. Інші 4 спеціально побудували для Ємену. Окрім цього передали 50 БТР М113, 302 ракети Sidewinder, 60 танків М60 та інше. Тодішній президент США Джиммі Картер змінював політику країни на Близькому Сході. Було вирішено збільшувати військову присутність в Перській затоці. Наприклад, Саудівській Аравії продали 12 винищувачів F-15.

"Ми сказали цим країнам речі, про які вони не чули протягом тривалого часу, а саме, що Сполучені Штати глибоко зацікавлені в Близькому Сході, ми стурбовані тим, що робить Радянський Союз, ми маємо намір брати участь", — казав тодішній міністр оборони Гарольд Браун.

Отож на дворі було 28 лютого 1979 року. Тоді Південний Ємен напав та Північний з літаками МіГ-21 та Су-22. США розглядали війну як серйозну загрозу для нацбезпеки. Перші винищувачі F-5E прибули на шість тижнів раніше запланованого терміну, тоді в Північному Ємені не було ні льотчиків, ні ресурсів для експлуатації. Саудити намагалися знайти закордонних льотчиків, щоб вони навчили єменців. За посередництва США та Саудівської Аравії на допомогу прийшли тайванці, які допомогли в навчанні. Тайвань мав великий досвід експлуатації F-5E, перші з яких прибули на озброєння у травні 1975 року.

F-5E досі в строю Ємену

Друга єменська війна швидко закінчилася 19 березня 1979 року. Загалом конфлікт тривав три тижні та два дні. Тайванці залишились в країні на довший час. До 1985 року 112-та ескадрилья складалася здебільшого з тайванців. У 1990-му році два Ємени стали однієї країною Єменською Республікою.

Літаки F-5E за свій час збили щонайменше один МіГ-21 у повітряному бою ракетою Sidewinder. Керував винищувачем майор Набі Алі Ахмад. Пізніше F-5E використовувались в різних конфліктах. Станом на зараз Ємен має в строю 11 винищувачів F-5E та 2 навчально-тренувальних F-5B.

Нагадаємо, 10 жовтня в Індії здійснив свій останній політ винищувач МіГ-21, який був визначальним літаком для країни.

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