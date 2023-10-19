"Бойові за ремонт": ДБР викрило незвичайну змову військових у Чернівецькій області (фото)

За версією слідства, двоє солдатів отримували по 100 тисяч гривень щомісяця за проведення капітального ремонту свого начальника. А їхні товариші по службі в цей час виконували бойові завдання на передовій.

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Командир однієї з військових частин у Чернівецькій області доручив своїм підлеглим ремонтувати свій будинок в обмін на "бойові" виплати, тоді як їхні товариші по службі були на фронті. Про це в четвер, 19 жовтня, повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За версією слідства, два солдати, сержант і рядовий, погодилися на "взаємовигідну" угоду з командиром. Замість захисту країни, вони залишилися в Чернівецькій області, щоб займатися капітальним ремонтом у будинку начальника. Той, своєю чергою, "аранжував" документи так, ніби солдати перебувають на передових позиціях, і забезпечував їм повні щомісячні виплати, включно з доплатами за бойову участь у розмірі 100 тисяч гривень, упродовж понад 9 місяців.

Це відбувалося в той час, коли більшість особового складу батальйону було відправлено на передові позиції на Сході країни для виконання бойових завдань.

Правоохоронці провели кілька обшуків, вилучили документацію і затримали двох солдатів. Командира військової частини підозрюють у перевищенні влади, вчиненому в умовах воєнного стану, і йому загрожує до 12 років позбавлення волі. А сержанту і солдату висунуто обвинувачення в ухиленні від військової служби в умовах воєнного стану — їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР

Нагадаємо, що слідчі ДБР повідомили про підозру військкому з Полтавської області. Він разом із двома колегами побив до втрати свідомості підлеглого.

Також повідомлялося, що двом військовослужбовцям однієї з військових частин Рівненської області, які практично не з'являлися на службі, продовжували виплачувати "бойові".