Влучає з першого пострілу: бійці ЗСУ про різницю між FH-70 і радянською Д-30 (фото)

Українські бійці відзначають чудову точність гармати, яка здатна двома-трьома пострілами знищити ціль, на відміну від гаубиць радянського виробництва.

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Самохідна гаубиця FH70 на озброєнні Сил оборони вже встигла себе зарекомендувати на передовій як досить точна зброя. 155-мм гармата дає можливість українським бійцям завдавати удару по противнику на відстані від 7 до 30 км, при цьому бували випадки, коли підбивали техніку на ходу буквально з першого пострілу. Про переваги FH70 на полях битви розповіли бійці бойового розрахунку окремої механізованої бригади в інтерв'ю кореспонденту АрміяInform.

Насамперед українські артилеристи відзначили інтенсивність бойових дій і те навантаження, яке вони несуть на лінії бойового зіткнення. За словами старшого офіцера з позивним "Георгійович", бійцям доводиться постійно стримувати штурми противника.

"Раніше працювали більше вранці та під вечір, але зараз висока інтенсивність зберігається протягом цілої доби", — зазначив офіцер.

Він додав, що бувають випадки, коли аеророзвідка передає кілька цілей поспіль, і саме в таких ситуаціях проявляється перевага FH70 над радянськими системами Д-20 і Д-30, на яких вони працювали раніше.

Гаубиця FH70 на Донецькому напрямку Гаубиця FH70 на Донецькому напрямку Гаубиця FH70 на Донецькому напрямку Артилерійський розрахунок FH70 Артилерійський розрахунок FH70 Артилерійський розрахунок FH70 Гаубиця FH70 на Донецькому напрямку

"Західна артилерія відрізняється своєю точністю стрільби. Бували випадки, коли ми з одного снаряда влучали в танк, який рухався, а іншим добивали. Тобто цією гарматою з двох або трьох пострілів цілком реально знищити ціль, на відміну від Д-20, на якій пішло б на одну ціль противника понад 10 боєприпасів", — розповів "Георгійович".

Звісно ж гармата потребує уважного ставлення до себе, догляду та чищення після кожної бойової роботи. Тоді гармата поводитиметься безвідмовно і влучно вестиме вогонь, наголосив офіцер.

Нині артилерійський розрахунок воює на Донецькому напрямку. Ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують бронетехніку та живу силу противника. Нещодавно розрахунку вдалося зупинити ворожу колону техніки та повністю розгромити бліндаж, у якому було зафіксовано скупчення піхоти противника.

"Сьогодні явно наш день! Коли старші командири або аеророзвідники дякують нам за нашу роботу і розповідають про успішне відпрацювання по цілях, то це, безумовно, мотивує і ми готові працювати ще більше і краще!" — зізнався командир гармати.

Нагадаємо, керівник пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що українська артилерія завдає відчутних втрат росіянам, завдаючи ударів по плацдарму противника на лівому березі Дніпра Херсонської області. За її словами, ворог позбувся 18 гармат, у нього злітають у повітря склади боєприпасів, тому відчувається "снарядний голод".