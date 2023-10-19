Попадает с первого выстрела: бойцы ВСУ о разнице между FH-70 и советской Д-30 (фото)

Украинские бойцы отмечают превосходную точность орудия, которое способно двумя-тремя выстрелами уничтожить цель, в отличие от гаубиц советского производства.

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Самоходная гаубица FH70 на вооружении Сил обороны уже успела себя зарекомендовать на передовой как достаточно точное оружие. 155-мм пушка дает возможность украинским бойцам наносить удары по противнику на расстоянии от 7 до 30 км, при этом бывали случаи, когда подбивали технику на ходу буквально с первого выстрела. О преимуществах FH70 на полях сражения рассказали бойцы боевого расчета отдельной механизированной бригады в интервью корреспонденту АрмияInform.

Прежде всего украинские артиллеристы отметили интенсивность боевых действий и ту нагрузку, которую они несут на линии боевого соприкосновения. По словам старшего офицера с позывным "Георгиевич", бойцам приходится постоянно сдерживать штурмы противника.

"Раньше работали больше утром и под вечер, но сейчас высокая интенсивность сохраняется в течение целых суток", — отметил офицер.

Он добавил, что бывают случаи, когда аэроразведка передает несколько целей подряд, и именно в таких ситуациях проявляется преимущество FH70 над советскими системами Д-20 и Д-30, на которых они работали раньше.

Гаубица FH70 на Донецком направлении Гаубица FH70 на Донецком направлении Гаубица FH70 на Донецком направлении Артиллерийский расчет FH70 Артиллерийский расчет FH70 Артиллерийский расчет FH70 Гаубица FH70 на Донецком направлении

"Западная артиллерия отличается своей точностью стрельбы. Бывали случаи, когда мы с одного снаряда попадали в танк, который двигался, а другим добивали. То есть этой пушкой с двух или трех выстрелов вполне реально уничтожить цель, в отличие от Д-20, на которой ушло бы на одну цель противника более 10 боеприпасов", — рассказал "Георгиевич".

Конечно же орудие требует внимательного отношения к себе, ухода и чистки после каждой боевой работы. Тогда орудие будет вести себя безотказно и метко вести огонь, подчеркнул офицер.

В настоящее время артиллерийский расчет воюет на Донецком направлении. Ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают бронетехнику и живую силу противника. Недавно расчету удалось остановить вражескую колонну техники и полностью разгромить блиндаж, в котором было зафиксировано скопление пехоты противника.

"Сегодня явно наш день! Когда старшие командиры или аэроразведчики благодарят нас за нашу работу и рассказывают об успешной отработке по целям, то это, безусловно, мотивирует и мы готовы работать еще больше и лучше!" — признался командир орудия.

Напомним, руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что украинская артиллерия наносит ощутимые потери россиянам, нанося удары по плацдарму противника на левом берегу Днепра Херсонской области. По ее словам, враг лишился 18 орудий, у него взлетают на воздух склады боеприпасов, поэтому ощущается "снарядный голод".