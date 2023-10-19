В РФ заявили, що перехопили 3 британські літаки в Чорному морі, — росЗМІ

Журналісти пишуть, що британські літаки нібито коли угледіли російські винищувачі виконали розворот від держкордону РФ.

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В Чорному морі два російські винищувачі Су-27 перехопили 2 британські Eurofighter Typhoon та один літак-розвідувач Boeing RC-135W Rivet Joint і не допустили перетину ними державного кордону. Про це пише 19 жовтня російське видання SHOT.

"Пара Су-27 РФ не допустила порушення держкордону літаком RC-135 та двома винищувачами "Тайфун" ВПС Великобританії над Чорним морем", — йдеться в повідомленні.

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За даними видання, два британські винищувачі Королівських ВПС Eurofighter Typhoon вилетіли з бази НАТО на Кіпрі, а розвідувальний літак Boeing RC-135W Rivet Joint летів із Британії. При цьому спочатку він покрутився в районі бази в Румунії, після чого залетів в акваторію Чорного моря.

Повідомляється, що британські літаки нібито коли угледіли російські винищувачі виконали розворот від держкордону РФ.

Нагадаємо, що 18 жовтня в РФ заявили, що Повітряно-космічні сили РФ регулярно патрулюватимуть нейтральні води Чорного моря винищувачами МіГ-31К, носіями аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал".

Раніше повідомлялося, що на Запорізькому напрямку 18 жовтня Сили оборони збили четвертий ворожий штурмовик Су-25 за останній тиждень.