В РФ заявили, что перехватили 3 британских самолета в Черном море, — росСМИ

Журналисты пишут, что британские самолеты якобы когда усмотрели российские истребители выполнили разворот от госграницы РФ.

Related video

В Черном море два российских истребителя Су-27 перехватили 2 британских Eurofighter Typhoon и один самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint и не допустили пересечения ими государственной границы. Об этом пишет 19 октября российское издание SHOT.

"Пара Су-27 РФ не допустила нарушения госграницы самолетом RC-135 и двумя истребителями "Тайфун" ВВС Великобритании над Черным морем", — говорится в сообщении.

Важно

"Всех профессионалов сбили": эксперт объяснил, почему РФ стала чаще терять истребители Су-25

По данным издания, два британских истребителя Королевских ВВС Eurofighter Typhoon вылетели с базы НАТО на Кипре, а разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint летел из Британии. При этом сначала он покрутился в районе базы в Румынии, после чего залетел в акваторию Черного моря.

Сообщается, что британские самолеты якобы когда усмотрели российские истребители выполнили разворот от госграницы РФ.

Напомним, что 18 октября в РФ заявили, что Воздушно-космические силы РФ будут регулярно патрулировать нейтральные воды Черного моря истребителями МиГ-31К, носителями аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал".

Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении 18 октября Силы обороны сбиличетвертый вражеский штурмовик Су-25 за последнюю неделю.