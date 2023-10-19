"Зробимо так, щоб Україна перемогла": ізраїльський політик звинуватив РФ у підтримці ХАМАС (відео)

Голова однієї з фракцій ізраїльської правлячої партії Амір Вейтман на одному з головних пропагандистських ресурсів Путіна — Russia Today заявив, що Росія заплатить за те, що робить.

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Лідер ліберального крила ізраїльської правлячої партії "Лікуд" Амір Вейтман звинуватив Росію у підтримці терористів ХАМАСу. Про це він заявив в ефірі пропагандистського англомовного телеканалу Росії Russia Today.

"Ми закінчимо цю війну, вигравши її, тому що ми сильніші, і після цього Росія за все заплатить, повірте мені, Росія заплатить за все — Росія підтримує ворогів Ізраїлю. Росія підтримує нацистів, які хочуть геноциду євреїв", — сказав він.

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Російський журналіст здивувався, що ізраїльський політик сказав саме слово "Росія", і перепитав, чи той справді її мав на увазі. На що Амір Вейтман відповів, що саме про Росію він і говорив.

"Ми покінчимо з цими нацистами, ми виграємо війну, це займе стільки часу, скільки буде потрібно, але ми переможемо, потім ми не забудемо, ми зробимо так, щоб Україна перемогла, ми зробимо все, щоб ви заплатили за те , що зробили", — сказав він.

Нагадаємо, що Росія не стала засуджувати терористичне угруповання ХАМАС за напад на ізраїльські населені пункти біля сектору Гази.

Раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що РФ зацікавлена в розпалюванні війни в Ізраїлі. Глава держави обговорив ситуацію в Ізраїлі та на Близькому Сході з главами розвідки та дипломатами.