"Намагалася захистити свою доньку": нові подробиці смерті 24-річної українки в Секторі Гази

За інформацією журналістів, Лейла Хіжі намагалася евакуюватися в безпечніше місце, однак це практично неможливо зробити. У момент ракетного удару вона перебувала з дитиною в будинку батьків чоловіка.

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У Секторі Гази загинула 24-річна громадянка України Лейла Хіжі, у якої залишилася маленька донька. Видання "Ґрати" 19 жовтня поділилися деякими подробицями трагедії.

За інформацією журналіста, який зв'язався з палестинцями, народилася загибла дівчина 1999 року в Харкові. Її батько громадянин Палестини і приїхав свого часу в Україну для навчання в університеті. Тут він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Світланою Куликовою, з якою разом повернувся в Палестину після закінчення навчання.

Їхня донька Лейла Хіжі 2021 року закінчила Жіночий коледж університету Аль-Азхар у Єгипті, після чого разом із матір'ю почала працювати в салоні краси.

До слова, у дівчини було тільки українське свідоцтво про народження, а влітку цього року вона приїжджала до Туреччини для оформлення паспорта України, про що розповів її брат Зіад. Процес затягнувся, адже адреса прописки Лейли розташована на окупованій території.

У 2022 році дівчина вийшла заміж і нещодавно народила доньку, яку назвали Олена.

На початку бойових дій між Палестиною та Ізраїлем її чоловік перебував у Єгипті, а сім'я запросила евакуацію з небезпечної території.

"Ми зверталися в усі компетентні органи, але все, що вони сказали: наберіться терпіння. Ми просили допомоги для маленької дівчинки. Лейла дуже боялася за свою дитину", — розповів брат дівчини.

Уранці 17 жовтня Лейла з донькою була в будинку батьків чоловіка, але туди влучила ракета. Обидва були поранені й екстрено госпіталізовані в лікарню, проте українку не змогли врятувати.

"Уся її сім'я і друзі переживають біль і горе, величезну печаль від того, що її немає. У чому була провина Лейли? Вона просто намагалася захистити свою дочку. Тепер ми всі оплакуємо втрату, яка не просто поранила нас, а знищила всі емоції та думки всередині", — продовжує Зіад.

У МЗС України ніяк не коментували загибель українки на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 19 жовтня повідомлялося, що попит на евакуацію українців з Ізраїлю спав, але в Газі є проблеми. За інформацією посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, з палестинської території своїх громадян не може забрати жодна країна у світі. Наразі кількість охочих виїхати українців наближається вже до 400.