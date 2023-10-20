"Все чудово": ЗСУ ліквідували "видатного" російського кардіолога (фото)

Російські ЗМІ пишуть про ліквідацію "видатного" лікаря-кардіолога Олександра Назарова, який має занижений рейтинг на сторінці лікарні, а його дружина зі статусом "Все чудово" досить активно веде соцмережі.

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Українські військові ліквідували "видатного" лікаря-кардіолога Олександра Назарова з Волгоградської області. Дружина окупанта, схоже, сповнена оптимізму та досить активна в соцмережах. Про це повідомив OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

52-річний мобілізований росіянин служив у званні старшого лейтенанта на посаді командира медичного взводу.

Зазначають, що до цього окупант працював у клінічній лікарні №3 Волзького завідувачем кардіологічного відділення №2.

Українські військові ліквідували російського лікаря

Однак, інформація від пацієнтів Назарова суперечить офіційній версії російських ЗМІ про "видатного" кардіолога. На сайті лікарні можна відшукати лише один позитивний коментар, а його робочий акаунт має статус "Рейтинг знижено: лікар не підтвердив стаж, категорію та вчений ступінь".

Українські військові ліквідували російського лікаря Українські військові ліквідували російського лікаря

У повідомленні додають, що у лікаря-кардіолога залишилась молода вдова Ліана Назарова-Романенко, яка досить активна в соцмережах.

"Оптимізму у вдови кардіолога не позичати. За нею не помічено панахідного настрою, навпаки — вдова сповнена оптимізму і має статус "Все чудово!!!", — додає експерт.

Соціальні мережі дружини Назарова Олександр Назаров та його дружина Ліана

Що про "видатного" кардіолога пишуть російські ЗМІ

Олександр Назаров у липні 2022 року був відправлений до Луганської області, у складі 14 "найкращих медиків Волгоградської області, для проведення диспансеризації населення". Про це заявляє "Блокнот Волзький".

У перше "відрядження" медика проводжала дружина

За даними видання, колег засмутила ліквідація окупанта. Вони були "у справжньому шоці" від такої звістки, проте "дуже пишаються" Назаровим та вважають його "справжнім героєм".

Про ліквідацію кардіолога пишуть російські ЗМІ

Нагадаємо, 27 вересня російське медіа The Insider повідомило, що у Башкирії в адміністрації Янаульського району з'явилася фотографія, на якій боєць батальйону імені Доставалова Артур Султангалієв нібито особисто отримує медаль від військового комісара Марата Харісова. Однак на фотографії явно помітні ознаки фотошопу.