"Все прекрасно": ВСУ ликвидировали "выдающегося" российского кардиолога (фото)
Российские СМИ пишут о ликвидации "выдающегося" врача-кардиолога Александра Назарова, который имеет заниженный рейтинг на странице больницы, а его жена со статусом "Все прекрасно" достаточно активно ведет соцсети.
Украинские военные ликвидировали "выдающегося" врача-кардиолога Александра Назарова из Волгоградской области. Жена оккупанта, похоже, полна оптимизма и достаточно активна в соцсетях. Об этом сообщил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.
52-летний мобилизованный россиянин служил в звании старшего лейтенанта в должности командира медицинского взвода.
Отмечают, что до этого оккупант работал в клинической больнице №3 Волжского заведующим кардиологическим отделением №2.
Однако, информация от пациентов Назарова противоречит официальной версии российских СМИ о "выдающемся" кардиологе. На сайте больницы можно отыскать лишь один положительный комментарий, а его рабочий аккаунт имеет статус "Рейтинг снижен: врач не подтвердил стаж, категорию и ученую степень".
В сообщении добавляют, что у врача-кардиолога осталась молодая вдова Лиана Назарова-Романенко, которая достаточно активна в соцсетях.
"Оптимизма у вдовы кардиолога не занимать. За ней не замечено панахидного настроения, наоборот — вдова полна оптимизма и имеет статус "Все прекрасно!!!", — добавляет эксперт.
Что о "выдающемся" кардиологе пишут российские СМИ
Александр Назаров в июле 2022 года был отправлен в Луганскую область, в составе 14 "лучших медиков Волгоградской области, для проведения диспансеризации населения". Об этом заявляет "Блокнот Волжский".
По данным издания, коллег расстроила ликвидация оккупанта. Они были "в настоящем шоке" от такого известия, однако "очень гордятся" Назаровым и считают его "настоящим героем".
Напомним, 27 сентября российское медиа The Insider сообщило, что в Башкирии в администрации Янаульского района появилась фотография, на которой боец батальона имени Доставалова Артур Султангалиев якобы лично получает медаль от военного комиссара Марата Харисова. Однако на фотографии явно заметны признаки фотошопа.