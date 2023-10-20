"Все прекрасно": ВСУ ликвидировали "выдающегося" российского кардиолога (фото)

Российские СМИ пишут о ликвидации "выдающегося" врача-кардиолога Александра Назарова, который имеет заниженный рейтинг на странице больницы, а его жена со статусом "Все прекрасно" достаточно активно ведет соцсети.

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Украинские военные ликвидировали "выдающегося" врача-кардиолога Александра Назарова из Волгоградской области. Жена оккупанта, похоже, полна оптимизма и достаточно активна в соцсетях. Об этом сообщил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

52-летний мобилизованный россиянин служил в звании старшего лейтенанта в должности командира медицинского взвода.

Отмечают, что до этого оккупант работал в клинической больнице №3 Волжского заведующим кардиологическим отделением №2.

Украинские военные ликвидировали российского врача

Однако, информация от пациентов Назарова противоречит официальной версии российских СМИ о "выдающемся" кардиологе. На сайте больницы можно отыскать лишь один положительный комментарий, а его рабочий аккаунт имеет статус "Рейтинг снижен: врач не подтвердил стаж, категорию и ученую степень".

Украинские военные ликвидировали российского врача Украинские военные ликвидировали российского врача

В сообщении добавляют, что у врача-кардиолога осталась молодая вдова Лиана Назарова-Романенко, которая достаточно активна в соцсетях.

"Оптимизма у вдовы кардиолога не занимать. За ней не замечено панахидного настроения, наоборот — вдова полна оптимизма и имеет статус "Все прекрасно!!!", — добавляет эксперт.

Социальные сети жены Назарова Александр Назаров и его жена Лиана

Что о "выдающемся" кардиологе пишут российские СМИ

Александр Назаров в июле 2022 года был отправлен в Луганскую область, в составе 14 "лучших медиков Волгоградской области, для проведения диспансеризации населения". Об этом заявляет "Блокнот Волжский".

В первую "командировку" медика провожала жена

По данным издания, коллег расстроила ликвидация оккупанта. Они были "в настоящем шоке" от такого известия, однако "очень гордятся" Назаровым и считают его "настоящим героем".

О ликвидации кардиолога пишут российские СМИ

Напомним, 27 сентября российское медиа The Insider сообщило, что в Башкирии в администрации Янаульского района появилась фотография, на которой боец батальона имени Доставалова Артур Султангалиев якобы лично получает медаль от военного комиссара Марата Харисова. Однако на фотографии явно заметны признаки фотошопа.