Доставляють просто в окопи: все більше солдатів ЗС РФ вживають наркотики на передовій, — росЗМІ

Періодично російських вояків викривають на вживанні мефедрону або солей і відправляють не під суд, а до штурмових загонів "Шторм", де разом із завербованим на війну ув'язненими, кидають на першу лінію фронту.

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Тисячі військових ЗС РФ вживають наркотики, як у тилу, так і на передовій. Кожен 10-й курить марихуану у зоні бойових дій, багато хто вживає і більш сильнодіючі речовини. Наркокур'єри на окупованих територіях возять мефедрон та "солі". Про це пише російське видання "Верстка".

На позиціях росіян знаходять шприци та "бульбулятори". Також чимало російських вояків потрапляють до медзакладів з передозуваннями.

Ролик із військовими, які вживають наркотики, в серпні цього року опублікував телеграм-канал "МОБІЛІЗАЦІЯ I Новини". Вдалося з'ясувати, що ролик зняли мобілізовані з батальйону 1822 року в Херсонській області. Оператор — мобілізований з Підмосков'я Володимир Козлов. На початку серпня 2023 він потрапив в український полон. "Верстка" підтвердила його особистість. Ймовірно, відео із вживанням гашишу вилучили з телефона Козлова саме у полоні.

Де беруть наркотики

Більшість співрозмовників "Верстки" кажуть, що наркотики на окупованих територіях і біля фронту дістати легко. За словами одного з солдатів — "як у Лас-Вегасі".

Здебільшого заборонені речовини, за словами контрактників, продають місцеві жителі. Можуть привезти просто в окопи. Такі кур'єри, як правило, теж з місцевих та беруть за свої послуги дорожче — через ризики. Деякі окупанти користуються іншими каналами постачань — через товаришів по службі і волонтерів — або привозять наркотики в зону бойових дій самі. Можуть взяти в шпиталі, де закладку залишають друзі.

Які наркотики вживають окупанти

Реклама "солей" розповсюджена в Донецьку, Маріуполі і навіть Рубіжному в Луганській області, яке менше ніж за 20 кілометрів від лінії фронту.

За повідомленням видання, ціни в телеграм-магазинах вищі, ніж у Москві. Російські контрактники та мобілізовані можуть купувати наркотики за високими цінами завдяки виплатам від держави, які приходять їм на картки "Мир". Купити наркотики через телеграм-боти можна переведенням з картки на картку.

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"Верстка" підрахувала, що на "нових" територіях, окупованих Росією, наркотики коштують у два з половиною рази дорожче. Після окупації ціни на наркотики зросли у 6 разів. Якщо раніше один грам альфи чи мефедрону можна було купити у ботах, починаючи з приблизно 400 гривень, то зараз ціни на ці речовини починаються приблизно з 6000 рублів.

Нові наркоторговці прийшли на окуповані території за російськими військами. Наприклад, уже з квітня 2022 року до Херсонської області "зайшли різного класу бариги з Криму, Краснодару та гірських районів".

З липня 2022 року до Херсонської області почали завозити героїн. Після цього зафіксували кілька смертей серед окупантів від передозування. Також росіяни купують "траву" у циган. Її на Херсонщині після окупації почали продавати відкрито, разом із цигарками. Грам "трави" злетів у ціні після 24 лютого.

На херсонський наркоринок влітку 2022 року зайшли наркоторговці з "народних республік" із "синтетикою". В окупованому Херсоні навіть був магазин під назвою "Республіка", де продавали синтетичні наркотики. Заклад пропрацював до деокупації міста.

Зараз "Республіка" продає наркотики в окупованих Мелітополі і Бердянську.

Використовують для розслаблення російські вояки і ліки — сильнодіючі препарати їм продають без рецептів. Дуже багато є барбітуратів.

Окупанти вживають також так звані протитривожні препарати на кшталт "Лірики", де є діюча речовина, яка стримує епілептичні напади, викликає ейфорію та розслаблення.

У прикордонних до України областях почастішали випадки затримань фармацевтів, які без рецептів продають і фасують у стаканчики з газети "Лірику" та "Тропікамід".

Як карають окупантів за вживання наркотиків

Як пише "Верстка", перевірок на психоактивні речовини "за стрічкою" майже немає, особливо на передовій.

Періодично російських вояків викривають на вживанні мефедрону або солей і відправляють на передову, а не під суд. Про це свідчать рішення гарнізонних судів у 12 південних регіонах, що межують з Україною, — Ростовська, Воронезька і Брянська області — і в анексованому Криму.

У рішеннях судів у першій половині 2022 року переважно зустрічається марихуана, ближче до кінця 2022 року та у 2023 році у справах все частіше фігурують синтетичні наркотики. У переважній більшості випадків суди припиняли справи та скеровували матеріали справи командирам військових частин, щоб ті самі покарали військовослужбовців.

Одним із таких покарань стало відправлення військових до штурмових загонів "Шторм", де тих, разом із завербованим на війну ув'язненими, кидають на першу лінію фронту.

Нагадаємо, що кількість вироків за обвинуваченнями в убивстві серед ЗС РФ зросла вшестеро, вироків за водіння в стані сп'яніння стало втричі більше, а звинувачень за зберігання наркотиків — у півтора рази.

Раніше повідомлялося, що з танкістів ЗС РФ роблять штурмовиків, а відмовників утримують у покинутому будинку в селі.