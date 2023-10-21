До Гази в'їхали вантажівки з гуманітарною допомогою: палестинці незадоволені (відео)

Через пропускний пункт до Гази в'їхало 20 вантажівок з гуманітарною допомогою. Їм дозволили рухатися в район між Єгипетськими воротами та Палестинськими воротами, розповіли журналісти.

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До Сектору Гази відправили гуманітарну допомогу через пункт пропуску "Рафах", який відкрили вранці 21 жовтня. Про це повідомило катарське видання Al Jazeera.

"Прикордонний пункт "Рафах" між Єгиптом і Газою відкрився, і туди почали надходити вантажівки з гуманітарною допомогою", — йшлося в повідомленні.

Видання зазначило, що до Гази доправили 20 вантажівок з гуманітарною допомогою. Зокрема, вантажівкам дозволили рухатися в район між Єгипетськими воротами та Палестинськими воротами. Також допомогу планують перевантажити на транспорт ООН та відвести на їх склади, звідки розповсюджувати по Сектору Гази.

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Зі слів доцента кафедри Близького Сходу в Університеті Хамада Бін Халіфи в Досі Марка Оуена Джонса, така кількість допомоги є "абсолютно незначною".

"Близько 100 000 тонн допомоги вистачить, щоб утримувати півмільйона людей протягом тижня. Якщо взяти до уваги, що в Газі два мільйони людей і лише частина цієї допомоги проходить, що це дасть?" — сказав він.

Він зазначив, що важливо отримувати гуманітарну допомогу, проте "проблематично" сприймати це як перемогу Гази, адже в місті вже вичерпані запаси. 20 вантажівок з допомогою зможуть підтримати певний рівень "полегшення страждань".

ЗМІ заявило, що вантажівки з гуманітарною допомогою не містять пального, тоді як в Газі п'ять лікарень повністю перестали функціонувати, а ще дві працюють з низьким запасом палива.

У виданні "Едіот ахронот" розповіли, що перехід працюватиме до 16:00. Натомість за інформацією кореспондента CNN, який перебував на місці, пропускний пункт "Рафах" незабаром закрився після того, як через нього проїхало 20 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Гуманітарна допомога для Гази: що до неї входить

За повідомленням Всесвітньої організації охорони здоров’я, гуманітарна допомога для Гази містить ліки та інші медичні засоби проти травм для 1200 людей, портативні травматичні сумки для стабілізації на місці для 235 поранених. Поставки також включають ліки, зокрема для людей з хронічними захворюваннями, для 1500 осіб, основні ліки та засоби медичного призначення для 300 тисяч людей, які доставлять протягом трьох місяців. Також поставки ВООЗ містять хірургічні інструменти та обладнання для тисячі осіб, дезінфікуючі засоби, антибіотики, цистерни з водою та намети.

"ВООЗ співпрацює з товариствами Червоного Півмісяця Єгипту та Палестини, щоб забезпечити безпечне проходження цих критично важливих матеріалів і їх доставку до лікарень і медичних установ", — йдеться у повідомленні.

У ВООЗ повідомили, що поставки гуманітарної допомоги навряд чи задовільнять потреби місцевих жителів, оскільки "військові дії продовжують зростати".

Нагадаємо, 17 жовтня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США та Ізраїль розробляли спільний план з постачання гуманітарнох допомоги, яку нададуть інші країни, в Сектор Гази. З його слів, Ізраїль занепокоєний, що ісламські бойовики ХАМАС можуть використати гуманітарну допомогу.

14 жовтня Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про необхідність евакуювати з Сектору Гази мільйон цивільних громадян, проте потім дозвіл скасували. Зокрема, з Гази повинні були вивезти понад 200 українців.