США просили Ізраїль відтермінувати наземну операцію в Секторі Гази, — CNN

Представник офісу прем’єр-міністра Ізраїлю заявив, що ніщо не стане на заваді планам їхньої армії знищити ворога.

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США просили Ізраїль відкласти наземне вторгнення в Сектор Гази. Про це пише CNN з посиланням на джерела.

На думку американців, потрібен був час, аби надати гуманітарну допомогу Газі та звільнити більше заручників бойовиків ХАМАС.

"Адміністрація тиснула на керівництво Ізраїлю, щоб воно відтермінувало (військову кампанію. – ред.) через прогрес на фронті із заручниками", — розповідає інсайдер видання, маючи на увазі звільнення двох американців з полону терористів напередодні — Джудіт Тай і Наталі Раанан.

Проте представник офісу прем’єр-міністра Ізраїлю заявив, що це, ймовірно, була спроба бойовиків із Сектору Гази зменшити ізраїльську військову відповідь.

"Цей (військовий) тиск не пройде, тому що вони були звільнені", – сказав чиновник, додавши, що плани Ізраїлю з "демонтажу ХАМАС" через це не зміняться.

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До Гази в'їхали вантажівки з гуманітарною допомогою: палестинці незадоволені (відео)

Президент США Джо Байден заявив, що він "розмовляє з ізраїльтянами", коли його запитали про ймовірний тиск на відтермінування наземної операції Ізраїлю в Секторі Гази.

Після атаки бойовиків ХАМАС 7 жовтня 2023 року Ізраїль активно відповідає терористам із Сектору Гази, обстрілюючи територію з метою знищення ворога. 21 жовтня до Сектору Гази вʼїхали вантажівки з гуманітарною допомогою з території Єгипту, проте палестинці залишилися незадоволеними.

Нагадаємо, ізраїльський танк випадково вистрелив біля кордону з Єгиптом 22 жовтня 2023 року.

Також Фокус писав про смерть 24-річної українки в Секторі Гази.