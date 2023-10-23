Суміш двох машин: кубинська армія показала БТР-100 з гарматою від Т-55 (фото)

БТР-100 — це гармата від танка Т-55, база від радянського БТР-60, і ймовірно, двигун від цивільної вантажівки. Машину створили за аналогією з французькою ББМ AMX-10RC.

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Кубинська армія показала бронетранспортер БТР-100, який є нетрадиційною сумішшю двох машин БТР-60 та танка Т-55. Про це повідомляє Army Recognition.

В соціальних мережах показали БТР-100, який базується на концепції створення розвідувальної броньованої машини з потужною гарматою. Такі машини ще називають колісним танком, наприклад, французький AMX-10RC або італійський B1 Centauro. Вони мають 90-мм гармату чи 105-мм гармату, слабкий захист та високу маневреність.

БТР-100, яку створили на Кубі, є поєднанням БТР-60 та танку Т-55. На шасі бронетранспортера інтегрували бойовий модуль від Т-55. Поставити гарматою разом з баштою було неможливим, бо вона заважка для БТР-60. Тому для розміщення машини зробили гібридну башту, яка має від базової люки командира та навідника, а от передня та задня проєкції мають іншу форму та захист тільки від куль. Також від танка не перейшло навігаційне обладнання.

БТР-100 частково отримав башту від Т-55

В результаті БТР-100 отримав 10-мм гармату Д-10Т-ТС2 та два кулемети ПКТ 7,62 мм калібру і 12,7 мм кулемет ДШКТ. Через модернізацію БТР вже не може долати морські перешкоди. Проте на відміну від Т-55 машина має високу маневреність. За оцінками експертів, вага машини складає 18-20 тонн. Екіпаж складається з 4 бійців. Припускається, що на БТР-100 встановили двигун від цивільної автівки західного виробництва. Виробництво БТР-100 на Кубі відбувалось з 2002 року по 2012 рік в дуже малій кількості. На Кубі є три версії БТР-100:

БТР-60-100ПБ-1 — на базі БТР-60ПБ;

БТР-60-100ПБ-2 — на базі БТР-60ПБ, але з деякими відмінностями в конструкції та розташування люків;

БТР-60-100ПА — на базі БТР-60ПА, який є старішим за ПБ.

Нагадаємо, 14 жовтня ЗМІ писали, що в армії РФ помітили рідкісний БТР-90 "Росток", який стояв в музеї.

12 жовтня росЗМІ писали, що окупанти не задоволені новою російською САУ "Мальва".