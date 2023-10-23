"Нові можливості": СБУ ледь не ліквідувала главу Генштабу ЗС РФ Герасимова, — WP

Журналісти зазначають, що нові можливості української розвідки довели свою цінність із самого початку війни.

Related video

Служба безпеки України (СБУ) завдяки отриманим розвідувальним даним ледь не знищила начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Валерія Герасимова, який у той час перебував на фронті. Про це з посиланням на свої джерела повідомив 23 жовтня The Washington Post.

"Нові можливості української розвідки довели свою цінність із самого початку війни. Наприклад, СБУ отримала розвідувальні дані про важливі російські об'єкти, що дало змогу завдати ударів, які вбили кількох командирів і ледь не влучили у високопоставленого російського офіцера Валерія Герасимова", — йдеться в матеріалі.

Журналісти зазначають, що можливості СБУ зросли завдяки допомозі ЦРУ, яке, починаючи з 2015 року, витратило десятки мільйонів доларів на перетворення українських спецслужб радянського зразка на потужних союзників у боротьбі проти Москви.

Також видання повідомляє, що за останній рік місії спецслужб дедалі частіше концентрувалися на цілях не тільки в тилу ворога на фронті, а й у глибині Росії.

Що відомо про Валерія Герасимова

Герасимов Валерій Васильович — радянський і російський воєначальник. Начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, перший заступник міністра оборони Російської Федерації з 9 листопада 2012 року, член Ради Безпеки Російської Федерації. Генерал армії з 2013 року. Його називають головним ідеологом концепції гібридної війни. Унаслідок його ролі у вторгненні Росії в Україну проти нього введено санкції країн Євросоюзу, США, Великої Британії та низки інших країн. З 11 січня 2023 року — командувач Об'єднаного угруповання російських військ у вторгненні в Україну.

Крім цього, 23 жовтня повідомлялося, що російських пропагандистів — доньку російського націоналіста Дарину Дугіну і воєнкора Владлена Татарського допомогли вбити співробітники СБУ. За даними ЗМІ, в операціях брали участь елітні групи українських оперативників, сформовані, навчені та оснащені в тісному партнерстві з ЦРУ.

Також Фокус писав, що в РФ вимагають дати хід скарзі Пригожина на Шойгу і Герасимова. Спільник Пригожина нагадав росіянам про ідеї дійти до Москви і змістити військову верхівку російської влади.