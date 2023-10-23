В СБУ відреагували на статтю WP щодо причетності спецслужби до ліквідації Дар'ї Дугіної

Спецслужба й надалі докладатиме максимум зусиль, щоб знищувати колаборантів та військових РФ, що дозволить вигнати окупантів та завершити війну перемогою.

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Інформацію щодо ліквідації російської пропагандистки Дар'ї Дугіної у СБУ мають намір обговорити після перемоги України у війні проти Росії. Про це пресслужба відомства повідомила виданню NV.

Пресслужба СБУ заявила журналістам, що не коментуватиме інформацію, отриману ЗМІ від джерел. Дані, які вказані у статті The Washington Post щодо причетності СБУ до знищення Дугіної, спецслужба не підтвердила та не спростувала.

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Завершення війни надасть можливість дізнатися подробиці. У відомстві нагадали, що раніше її очільник СБУ Василь Малюк неодноразово заявляв стосовно проведення успішної роботи, яка направлена на знищення російських загарбників. Спецслужба й надалі докладатиме максимум зусиль, щоб вигнати окупантів та завершити війну перемогою.

Вбивство Дугіної – стаття The Washington Post

Журналісти газети The Washington Post 23 жовтня із посиланням на джерела поінформували про те, що наче СБУ причетна до ліквідації російської пропагандистки Дар'ї Дугіної. За час повномасштабної війни Росії проти українського народу СБУ та ГУР організували "десятки ліквідацій" посадовців РФ на українських окупованих територіях, ймовірних колаборантів, офіцерів та відомих прихильників війни в російському тилу, зокрема й пропагандиста Владлена Татарського. В операціях брали участь елітні групи українських оперативників.

Дар'ю Дугіну, як йдеться у статі, ліквідували завдяки вибухівці, яку перевезли в клітці для тварин. Детонація пристрою відбулася 20 серпня 2022 року неподалік від Москви у позашляховику, за кермом якого перебувала донька ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна.

Фокус у серпні 2022 року розповідав, хто такий Олександр Дугін і чому його "вчення" небезпечне для України. У 2006 році Київ оголосив російського філософа та публіциста персоною нон грата.