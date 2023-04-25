Звинуватили в убивстві пропагандистки Дугіної: у Росії заочно арештували українця (фото)

Російський суд обрав громадянину України Богдану Циганенку запобіжний захід — два місяці під вартою. Його звинувачують у вбивстві за мотивом ненависті.

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Басманний суд Москви заочно заарештував українця Богдана Циганенка. За версією слідства РФ, він причетний до вбивства пропагандистки Дарії Дугіної. Про це пресслужба суду 25 квітня повідомила журналістам "Интерфакс".

"Постановою суду від 24 квітня 2023 року стосовно Циганенка судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на два місяці з моменту його екстрадиції на територію РФ або затримання на території РФ", — заявила медійникам пресслужба.

За інформацією ЗМІ, Циганенку висунули звинувачення в убивстві за мотивом ненависті. Працівники суду розповіли, що фігуранта справи оголосили в міжнародний розшук.

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Підрив автівки пропагандистки Дугіної: версія Росії про причетність Циганенка

У підготовці вбивства Дугіної українця звинуватили співробітники ФСБ РФ ще в серпні минулого року. За версією спецслужби, Циганенко нібито входив до складу української ДРГ.

У ФСБ заявили, що Циганенко транзитом через Естонію приїхав у Росію та виїхав за день до підриву автівки Дугіної. Він нібито разом із іншою фігуранткою справи Наталією Вовк готував вбивство пропагандистки.

За даними ворожої спецслужби, українець нібито видав Вовк підроблені номери й документи, а також виготовив вибуховий пристрій в орендованому московському гаражі.

Нагадаємо, 7 квітня вже цього року окупаційна влада ухвалила рішення про перейменування низки вулиць у Мелітополі. Зокрема, тепер в окупованому місті замість Університетської буде вулиця імені Дугіної, яка загинула в Підмосков’ї внаслідок підриву машини.

Сьогодні, 25 квітня, у РФ заявили про засудження до 22 років колонії суворого режиму бійця ЗСУ. За версією звинувачення, він нібито застрелив мирного мешканця Маріуполя.