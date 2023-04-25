Обвинили в убийстве пропагандистки Дугиной: в России заочно арестовали украинца (фото)

Российский суд избрал гражданину Украины Богдану Цыганенко меру пресечения — два месяца под стражей. Его обвиняют в убийстве по мотиву ненависти.

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Басманный суд Москвы заочно арестовал украинца Богдана Цыганенко. По версии следствия РФ, он причастен к убийству пропагандистки Дарии Дугиной. Об этом пресс-служба суда 25 апреля сообщила журналистам "Интерфакс".

"Постановлением суда от 24 апреля 2023 года в отношении Цыганенко судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ или задержания на территории РФ", — заявила медийщикам пресс-служба.

По информации СМИ, Цыганенко выдвинули обвинение в убийстве по мотиву ненависти. Сотрудники суда рассказали, что фигуранта дела объявили в международный розыск.

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Подрыв автомобиля пропагандистки Дугиной: версия России о причастности Цыганенко

В подготовке убийства Дугиной украинец был обвинен сотрудниками ФСБ РФ еще в августе прошлого года. По версии спецслужбы, Цыганенко якобы входил в состав украинской ДРГ.

В ФСБ заявили, что Цыганенко транзитом через Эстонию приехал в Россию и выехал за день до подрыва автомобиля Дугиной. Он якобы вместе с другой фигуранткой дела Наталией Вовк готовил убийство пропагандистки.

По данным вражеской спецслужбы, украинец якобы выдал Вовк поддельные номера и документы, а также изготовил взрывное устройство в арендованном московском гараже.

Напомним, 7 апреля уже в этом году оккупационные власти приняли решение о переименовании ряда улиц в Мелитополе. В частности, теперь в оккупированном городе вместо Университетской будет улица имени Дугиной, погибшей в Подмосковье в результате подрыва машины.

Сегодня, 25 апреля, в РФ заявили об осуждении к 22 годам колонии строгого режима бойца ВСУ. По версии обвинения он якобы застрелил мирного жителя Мариуполя.