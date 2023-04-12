В Мелитополе назвали улицы в честь погибших Дугиной и Захарченко (документ)

В указе отмечается, что "общественный совет" города проделал якобы большую работу. Помимо переименования улиц в честь журналистки РФ и главаря "ДНР", было принято решение вернуть советские названия.

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Оккупанты в Мелитополе приняли решение о переименовании ряда улиц в городе. Теперь на карте можно заметить улицы в честь Дарьи Дугиной и Александра Захарченко. Об этом говорится в указе "властей" от 7 апреля.

"Глава" Мелитополя Галина Данильченко заявила, что документ был подписан и этому предшествовала якобы большая работа "общественного совета" с представителями различных профилей.

Теперь во временно оккупированном Мелитополе будет вместо Университетской улица имени пропагандистской журналистки Дарьи Дугиной, которая погибла в результате подрыва автомобиля в Подмосковье, а также первого главаря "ДНР" Александра Захарченко вместо улицы Независимости.

"Общественный совет" решил убрать с карты города имена большинства украинских героев, среди которых: политический деятель Филипп Орлик, украинский военный Иван Богун, Героев Крут и многие другие. А вот улицы в честь писателей Леси Украинки, Тараса Шевченко и Ивана Франко решили оставить.

В основном "власти" вернули улицам "советские" названия, среди которых: Ворошилова, Маркса, Коцюбинского, Ленина, Краснофлотскую и так далее.

В Мелитополе появились улицы в честь Дугиной и Захарченко Фото: melitopol.zapgov В Мелитополе появились улицы в честь Дугиной и Захарченко Фото: melitopol.zapgov

Напомним, 20 августа 2022 года в Подмосковье погибла дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина — Дарья. Случилось это в результате подрыва автомобиля, в котором должен был находиться и ее отец, но в последний момент пересел в другую. Трагедия произошла на глазах у Александра Дугина.

15 января 2020 года сообщалось, что в оккупированном Крыму хотели назвать улицу в честь ликвидированного главаря "ДНР" Александра Захарченко. "Власти" назвали его "беззаветно преданным своей Родине".