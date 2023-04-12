У Мелітополі назвали вулиці на честь загиблих Дугіної та Захарченка (документ)

В указі наголошується, що "громадська рада" міста проробила нібито велику роботу. Крім перейменування вулиць на честь журналістки РФ та ватажка "ДНР", було ухвалено рішення повернути радянські назви.

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Окупанти у Мелітополі ухвалили рішення про перейменування низки вулиць у місті. Тепер на карті можна побачити вулиці на честь Дарії Дугіної та Олександра Захарченка. Про це йдеться в указі "влади" від 7 квітня.

"Голова" Мелітополя Галина Данильченко заявила, що документ було підписано і цьому передувала нібито велика робота "громадської ради" з представниками різних профілів.

Тепер у тимчасово окупованому Мелітополі замість Університетської буде вулиця імені пропагандистської журналістки Дарії Дугіної, яка загинула внаслідок підриву автомобіля в Підмосков'ї, а також першого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка замість вулиці Незалежності.

"Громадська рада" вирішила прибрати з карти міста імена більшості українських героїв, серед яких: політичний діяч Пилип Орлик, український військовий Іван Богун, Героїв Крут та багато інших. А ось вулиці на честь письменників Лесі Українки, Тараса Шевченка та Івана Франка вирішили залишити.

В основному "влада" повернула вулицям "радянські" назви, серед яких: Ворошилова, Маркса, Коцюбинського, Леніна, Червонофлотська тощо.

У Мелітополі з'явилися вулиці на честь Дугіної та Захарченка Фото: melitopol.zapgov У Мелітополі з'явилися вулиці на честь Дугіної та Захарченка Фото: melitopol.zapgov

Нагадаємо, 20 серпня 2022 року в Підмосков'ї загинула донька ідеолога "російського миру" Олександра Дугіна — Дар'я. Сталося це внаслідок підриву автомобіля, в якому мав бути і її батько, але в останній момент пересів до іншої. Трагедія сталася на очах в Олександра Дугіна.

15 січня 2020 року повідомлялося, що в окупованому Криму хотіли назвати вулицю на честь ліквідованого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка. "Влада" назвала його "беззавітно відданим своїй Батьківщині".