Таємні операції або вторгнення: як США можуть зупинити ядерну програму Ірану

Якщо на початку 2000-х років Іран боявся військової могутності США і ударів по ядерних об'єктах, то сьогодні Тегеран почувається набагато впевненіше. Він може збагачувати уран децентралізовано, щоб у разі удару по ядерному об'єкту не втратити все виробництво. Що можуть протиставити цьому США?

Нездатність Америки приборкати ядерну програму Тегерана після виходу з ядерної угоди 2015 року, зупинивши накопичення ядерних матеріалів Ісламською Республікою та уклавши "більш довгострокову і надійну" угоду, має змусити Вашингтон переглянути свою іранську політику. При цьому слід визнати, що Сполучені Штати ніколи не використовували всі наявні в їхньому арсеналі засоби для стримування ядерних амбіцій Ірану, а ті інструменти, на які вони зазвичай покладалися, — дипломатія, санкції та (значно меншою мірою) загроза застосування сили — сьогодні є менш ефективними з огляду на мінливий геополітичний ландшафт.

Фокус переклав статтю Майкла Айзенштадта про те, чому США варто змінити курс у відносинах з Іраном.

Наразі незрозуміло, чи зможе триваюча дипломатична робота з досягнення неформальних домовленостей з іранським керівництвом за відсутності офіційної угоди змусити Ісламську Республіку на невизначений час обмежити накопичення ядерних матеріалів в обмін на ослаблення санкцій на експорт нафти. Крім того, війна між Ізраїлем і ХАМАСом у Газі майже напевно привертатиме увагу американських політиків ще кілька місяців. Проте політикам необхідно зосередитися на припиненні нарощування Іраном ядерних матеріалів і одночасно вжити довгострокових зусиль, використовуючи ширший набір інструментів, щоб вплинути на оцінку Тегераном ризиків, витрат і доцільності ядерної зброї. Кінцева мета має полягати в тому, щоб відмовити і утримати Іран від створення бомби, тим самим змусивши його відкласти свої плани в довгий ящик.

Кінцева мета США має полягати в тому, щоб відрадити й утримати Іран від створення бомби, тим самим змусивши його відкласти свої плани в довгий ящик

Оскільки для створення Іраном ядерної зброї не існує нездоланних технічних перешкод, формування розрахунків розповсюдження є ключовим фактором впливу на траєкторію розвитку його ядерної програми. Ба більше, зі "стратегією формування", спрямованою на те, щоб уникнути появи в Ірану ядерної зброї, мають погодитися практично всі учасники часто запеклих дискусій щодо іранської політики — і "залучені", і "стримані", і "прихильники зміни режиму".

Застарілі засади американської політики

Багато засад, що лежать в основі американських, європейських та ізраїльських політичних підходів до ядерної програми Ірану, вже неактуальні. Підхід США (і певною мірою Європи) найкраще сформулював держсекретар Ентоні Блінкен, заявивши, що "дипломатія — це найкращий спосіб верифікувати, ефективно і стабільно запобігти отриманню Іраном ядерної зброї", хоча, якщо "Іран відкине цей шлях… всі варіанти стають можливими". Однак Іран неодноразово відкидав можливість домовитися про більш тривалу і міцну угоду, і якщо справа дійде до конфлікту, то незрозуміло, чи справді "можливі всі варіанти" — включно з імовірністю, що президент США віддасть наказ про нанесення військового удару по іранській ядерній програмі.

Навпаки, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу стверджує, що "єдине, що … зупиняло країни-вигнанці [такі як Іран] від розробки ядерної зброї, — це переконлива військова загроза або … воєнні дії. … Чим довше ви чекаєте, тим складніше це зробити". Однак довіра до Ізраїлю була підірвана його нездатністю забезпечити дотримання власних "червоних ліній" у ядерній сфері або належним чином підготуватися до наслідків виходу США з ядерної угоди 2015 року, після того, як він закликав Вашингтон відмовитися від угоди. Ба більше, покладатися на Ізраїль — не вихід, оскільки Іран — занадто велика проблема для Ізраїлю, щоб впоратися з нею самостійно.

Багато припущень, що лежать в основі американських, європейських та ізраїльських політичних підходів до ядерної програми Ірану, вже неактуальні Фото: rureporter.com

Підходи, в яких успіх залежить від одного чинника, чи то від дипломатії (США і Європа), чи то від погроз застосування сили (Ізраїль), найімовірніше, призведуть до незбалансованої політики, що залежить від однієї точки докладання зусиль. Навпаки, цілісний підхід, що використовує всі інструменти державної влади (санкції, дипломатію, таємні операції, погрози застосування сили і вплив), з більшою ймовірністю дасть змогу виробити надійну і стійку політику стримування, залякування і уповільнення. Такий підхід з більшою ймовірністю дасть змогу сформувати в Тегерана уявлення про потенційні ризики, витратність і вигідність ядерної зброї, а також відмовити його від створення бомби. Поки що американські політики, схоже, не визнають, що багато політичних інструментів, на які США та їхні союзники традиційно покладалися для стримування ядерних амбіцій Ірану, вже не такі корисні, як у минулому.

Санкції проти Ірану

Здатність Вашингтона застосовувати санкції щодо нафтового сектору Тегерана часто обмежувалася бажанням уникнути цінових шоків і обмежити напруженість у відносинах з Китаєм, який нині є його основним споживачем. А зусилля Ірану зі створення більш диверсифікованої та самодостатньої "економіки опору" дедалі більше обмежуватимуть ефективність санкцій; сьогодні частка продажів нафти і газу в загальному обсязі експорту та державних доходів становить лише малу частку від того, що було десять років тому.

І якщо Сполучені Штати знову почнуть кампанію "максимального тиску", Ісламська Республіка може відповісти, як у 2019 році, атаками на нафтовий транспорт та інфраструктуру в Перській затоці. Будь-яка адміністрація, стурбована війною в Україні та напруженими відносинами з Китаєм, постарається уникнути нових зобов'язань на Близькому Сході. Тому, хоча санкції залишаються корисними, обмежуючи доступ Тегерана до іноземної валюти і скорочуючи його військові витрати, економічні та військові міркування дедалі більше стримують їх застосування.

Дипломатична ізоляція

Тегеран прагне до регіонального та глобального лідерства, але не може досягти цієї мети, перебуваючи в дипломатичній ізоляції. Тому, щоб уникнути дипломатичного осуду, він регулярно обіцяє ядерним інспекторам ООН розширений доступ і прозорість, уникаючи передачі своєї справи на розгляд Ради Безпеки ООН. Аналогічним чином, щоб послабити жорсткі санкції та свою міжнародну ізоляцію, Тегеран погодився згорнути значну частину своєї ядерної програми в рамках проміжної угоди 2013 року, що призвела до підписання у 2015 році Спільного всеосяжного плану дій із групою P5+1 (США, Велика Британія, Франція, Росія, Китай і Німеччина). Відтоді зв'язки Тегерана з Європою похитнулися через його роль у низці терористичних змов у Європі, жорстоке придушення протестів за "жінок, життя, свободу" та військову підтримку війни Росії в Україні.

Тегеран не почувається в ізоляції, як це було раніше завдяки РФ, Індії, Китаю, ПАР і Шанхайській організації Фото: РИА Новости

Однак становлення багатополярного світового порядку та нещодавні зусилля іранського уряду з налагодження тісних партнерських стосунків із Росією та Китаєм відкривають перед Ісламською Республікою нові можливості. Адже союзники Тегерана з протидії "гегемонії" США (Росія, Китай та інші члени групи Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР і Шанхайської організації співробітництва) становлять майже половину населення Землі. Таким чином, хоча Тегеран, як і раніше, не має надійного партнера в особі великої держави, він уже не відчуває себе в ізоляції.

Таємні операції та саботаж

Таємні операції дають змогу виграти час, зриваючи і затримуючи розробку ядерної зброї, але вони не можуть зупинити рішучого розробника. Зусилля Ізраїлю із саботажу ядерної програми Іраку не позбавили його від необхідності підірвати реактор в Осіраку 1981 року. Аналогічним чином, хоча просування Ірану до створення ядерної зброї було затримано актами саботажу, він продовжує прогресувати. А недавні таємні операції Ізраїлю, можливо, підштовхнули Тегеран прискорити свої зусилля. Таким чином, хоча таємні операції залишаються важливим інструментом, вони не змінюють ситуацію і можуть бути контрпродуктивними, якщо немає готовності застосувати військову силу для стримування кроків у відповідь.

Превентивні воєнні дії

Сполучені Штати натякають, а Ізраїль практично висловлює готовність застосувати силу для запобігання створенню Іраном ядерної зброї. Однак військові дії не завжди можливі в разі провалу ядерної дипломатії: захист, приховування і розосередження ядерної зброї можуть в кінцевому підсумку зробити ядерну програму Ісламської Республіки недоступною для звичайних озброєнь; кризи в інших місцях (наприклад, війна Ізраїлю з ХАМАСом у секторі Гази) можуть завадити ефективним військовим діям Ізраїлю або США; ракетні та безпілотні арсенали Ірану, які зростають, можуть зробити превентивні дії непомірно витратними; джерела розвідки можуть вичерпатися (хоча ядерну програму Ірану, схоже, ретельно вивчили).

Навіть якщо військовий удар залишиться життєздатним варіантом, він, найімовірніше, принесе лише скромні вигоди Фото: armytimes.com

Навіть якщо військовий удар залишиться життєздатним варіантом, він, найімовірніше, принесе лише скромні вигоди. Бомбардування ядерних реакторів (як це зробив Ізраїль в Іраку 1981 року і в Сирії 2007 року) може дати до десятиліття відтермінування, а бомбардування розосередженої і укріпленої програми виробництва центрифуг, яку можна швидко відновити, — і того менше часу. Іран майже напевно відновить свою програму, чи то таємно, чи то після вигнання інспекторів ООН, а після удару він може відмовитися від стратегії хеджування і приступити до створення ядерної бомби. З цієї причини наступні удари можуть знадобитися через кілька місяців або років — і знову після цього.

Таким чином, і Ізраїль, і Іран постають перед неприйнятними варіантами. Для Ізраїлю превентивний удар має завдати максимальної шкоди ядерній інфраструктурі Ірану, не спровокувавши водночас масштабнішого і руйнівного конфлікту, який може унеможливити майбутні атаки. І якщо "прополювання бур'янів" у секторі Гази, можливо, і спрацювало на якийсь час, то для ядерної програми Ірану це, радше за все, неприйнятний підхід. Іран, зі свого боку, постарається завдати досить сильного удару у відповідь, щоб стримати подальші атаки, але не настільки сильного, щоб спровокувати масштабніший конфлікт, який залучить США і, можливо, призведе до руйнування іранської нафтогазової інфраструктури. А внутрішня невизначеність в Ізраїлі (через війну в секторі Гази) та Ірані (через пошуки наступника Алі Хаменеї) свідчить про те, що жоден із них не робитиме ризикованих кроків наразі — хоча неясно, як війна в секторі Гази вплине на розрахунки Ірану.

Ізраїльські політики, ймовірно, вважатимуть за краще відкласти рішення про превентивний удар, у той час як верховний лідер Хаменеї напевно відкладе рішення про створення бомби, поки він вважає, що це може спровокувати такий удар: ризики і витрати в обох випадках потенційно високі, а вигоди невизначені. Симетричність дилем, що стоять перед двома сторонами, вражає. Однак дилема Тегерана, розглянута в контексті його стратегії ядерного хеджування, може являти собою можливість для Америки та її союзників.

Стратегія Ірану щодо хеджування ядерної зброї та розрахунки розповсюдження

У середині 1980-х років Іран, втягнутий у затяжний конфлікт з Іраком, розпочав реалізацію програми створення ядерної зброї, набуваючи технології та ноу-хау. До кінця 1990-х років він розпочав секретні роботи зі створення ядерної зброї. Однак у 2002 році стало відомо про секретну програму виробництва матеріалів, що розщеплюються, а після вторгнення США в Ірак у 2003 році Ісламська Республіка призупинила практично всі роботи, пов'язані зі створенням зброї, побоюючись американського нападу в разі виявлення цих робіт. Очевидно, керівництво Ірану дійшло висновку, що потенційні ризики і витрати на створення бомби вищі, ніж передбачалося раніше.

Тегеран прийняв стратегію ядерного хеджування, яка дала йому змогу створити варіант ядерної зброї, але водночас контролювати ризики, пов'язані з цим Фото: Shutterstock

Таким чином, Тегеран прийняв стратегію ядерного хеджування, яка дала йому змогу створити варіант ядерної зброї, але при цьому контролювати ризики, пов'язані з цим. У результаті обережний, неквапливий підхід неодноразово змушував Іран тимчасово зупиняти або згортати елементи своєї програми для досягнення інших життєво важливих цілей: уникнути дипломатичного осуду, домогтися зняття санкцій і визнання свого "права на збагачення". Такий підхід дозволив Ірану стати пороговою ядерною державою, яка може отримати багато переваг від володіння бомбою без ризиків, пов'язаних зі спробою її отримання.

А ризики будуть значними. З огляду на проникнення в програму іноземних спецслужб, Іран змушений припускати, що під час спроби створення бомби його спіймають, що може спровокувати військовий удар Ізраїлю або США. Тому перед спробою вибуху він, ймовірно, накопичить великий запас матеріалів, що розщеплюються, щоб гарантувати, що значна їхня кількість вціліє після можливого удару. Це допоможе активізувати зусилля з відновлення і дозволить Ірану виготовити більше, ніж кілька пристроїв, передбачених його прискореною програмою 1990-х років.

Крім того, існують технічні труднощі, пов'язані зі створенням бомби, не всі з яких іранські вчені подолали. На створення великого і простого пристрою, призначеного для доставки на кораблі або літаку, може піти шість місяців, а на створення більш компактного пристрою, призначеного для доставки на ракетах, — 18-24 місяці. Таким чином, виникає "вікно вразливості", яке Іран повинен подолати до того, як отримає свою першу бомбу. Тому замість того, щоб поспішати з ядерним "проривом", Тегеран може спробувати "підкрастися": рухатися повільно і цілеспрямовано, проводячи малопомітні роботи зі створення зброї на невеликих секретних об'єктах, сподіваючись, що їх не виявлять, або, принаймні, вони не спричинять військової відповіді в разі виявлення.

Ці дилеми, закладені в самій логіці стратегії хеджування, створюють можливості для формування розрахунків поширення іранського режиму, граючи на його побоюваннях, що спроба створити ядерну зброю може спричинити воєнний удар, в той час як сама зброя мало сприяє захисту режиму або проєктуванню сили. Таким чином, Вашингтон і його партнери можуть схилити Іран до подальшого відтермінування ухвалення рішення про створення зброї, що дасть змогу виграти час для розроблення додаткових важелів впливу, щоб переконати Ісламську Республіку й надалі відкладати ядерну зброю в довгу шухляду.

Зростання занепокоєння з приводу ризикованості, витрат і вигідності бомби

Сполучені Штати та їхні європейські партнери традиційно спираються у своїй ядерній дипломатії з Тегераном на кілька "великих батогів" — зокрема, на загрозу дипломатичного осуду та економічні санкції, і вони мають продовжувати використовувати ці батоги в міру своїх можливостей. Але їх варто доповнити кількома "меншими батогами" — інформаційними та кібернетичними заходами щодо здійснення впливу, а також ще одним великим батогом, яку Вашингтон вельми неохоче застосовує, — військовими сигналами — для того, щоб вплинути на розрахунки Ірану щодо розповсюдження.

З огляду на явну невизначеність Тегерана щодо подальших дій з реалізації своєї ядерної програми, такі заходи впливу можуть змінити психологічний баланс у свідомості ключових іранських керівників на користь стримування і переконати режим у тому, що відтермінування ухвалення рішення про створення ядерної зброї, як і раніше, відповідає його інтересам. Таким чином, порівняно невеликі коригування, що грають на небажанні Хаменеї ризикувати, параної і конспірологічному мисленні, характерних для іранської політики, можуть принести потенційно великі політичні вигоди. Для того щоб сформувати в Ісламської Республіки уявлення про невигідність розповсюдження ядерної зброї, слід виділити кілька тем.

Сполучені Штати та їхні європейські партнери традиційно спираються у своїй ядерній дипломатії з Тегераном на кілька "великих батогів"

Ядерна зброя — палиця з двома кінцями

Iранським політикам необхідно подумати, чи варто створювати ядерну зброю країні, яка не змогла захистити своїх найвисокопоставленіших учених-ядерників від іноземних кілерів, свої найчутливіші ядерні об'єкти — від диверсій, а свої ядерні архіви — від крадіжки. Адже зброю можуть викрасти невдоволені військові або співробітники іноземних спецслужб і використати для створення загрози режиму. Або ж її можуть несанкціоновано використати фанатики проти ізраїльських чи американських об'єктів у регіоні, що спровокує катастрофічну ядерну відповідь. Зростаюче невдоволення в Ірані найближчими роками тільки посилить ці ризики. Крім того, іранським керівникам слід замислитися над тим, що в умовах кризи або війни кібератаки чи саботаж можуть призвести до неправильного наведення ядерних ракет унаслідок кіберманіпуляцій, підміни даних у глобальній системі позиціювання або навмисного введення неправильних даних про ціль, аби зброя вразила об'єкти в Ірані. З цією метою США та їхні партнери мають час від часу без зайвого галасу демонструвати свою спроможність проникати за допомогою кібернетичних засобів у чутливі іранські військові командні та управляючі мережі.

Кризова нестабільність

Розгортання ракет з ядерними боєголовками створить для Ісламської Республіки як нові можливості, так і нові дилеми. Короткий час польоту ракети (7-8 хвилин) від Ірану до Ізраїлю може змусити його прийняти ядерну позицію "пуск за попередженням" і заздалегідь делегувати повноваження щодо застосування ракет військовому командуванню. Це підвищує ризик прорахунку в кризовій або військовій ситуації. Так, у разі нападу Ізраїль може виявитися не в змозі визначити, чи є іранські ракети, що підлітають, звичайними або ядерними. У цьому разі йому доведеться вибирати: або витримати руйнівний перший ядерний удар, або завдати ядерного "контрудару" у відповідь на звичайну атаку. Парадоксально, але факт: ракети, оснащені ядерною зброєю, можуть підірвати корисність великих конвенціональних ракетних можливостей Ірану.

Ядерні вразливості Ірану

Публічні дискусії в Ірані рідко торкалися потенційно руйнівних наслідків ядерного удару, хоча колишній президент країни Акбар Рафсанджані свого часу розмірковував про вразливість Ізраїлю перед єдиною ядерною бомбою через його невеликі розміри. Однак, оскільки 75% населення Ірану мешкає в містах, а у великому Тегерані зосереджено 50% промисловості, 30% усіх державних службовців і понад 50 вищих навчальних закладів, Іран також надзвичайно вразливий для ядерного удару.

Отже, йому дуже стане в нагоді та дискусія про ядерну зброю, що розгорнулася у США та інших країнах у 1960-1970-ті роки завдяки зусиллям активістів антиядерного руху та таким фільмам, як "На пляжі" (1959), "У безпеці" (1964) та "Післязавтра" (1983), що розповіли громадянам і політикам про жахіття ядерної війни. Ці та подібні до них фільми варто перекласти фарсі та показати іранській аудиторії, а карти різних міст Ірану, що ілюструють наслідки ядерного вибуху, мають бути доступні іранцям через соціальні мережі. Це дасть змогу іранським громадянам і політикам відчути те саме почуття, яке відчували багато американців у 1960-1970-ті роки, роздивляючись такі мапи й оцінюючи шанси вижити в разі ядерного удару.

75% населення Ірану проживає в містах, а у великому Тегерані зосереджено 50% промисловості, 30% усіх державних службовців і понад 50 вищих навчальних закладів, Іран також надзвичайно вразливий для ядерного удару

Каскад поширення

Високопоставлені іранські чиновники лише зрідка висловлюють побоювання, що ядерна програма країни може призвести до каскаду поширення ядерної зброї в регіоні, що може поставити під загрозу безпеку країни. Чому? Можливо, вони вважають, що їхні сусіди не здатні створити ядерну зброю або не становитимуть загрози, якщо зроблять це, або що каскад розповсюдження стримуватиме США та Ізраїль більше, ніж Іран. Як варіант, Тегеран може відчувати подібні побоювання, але вважає непристойним їх висловлювати. Тому його стратегія хеджування може бути зумовлена, принаймні частково, бажанням досягти порогового ядерного статусу, не викликаючи ланцюгової реакції. Якщо це так, то іранському керівництву це не вдається. Кілька регіональних держав уже створили цивільні ядерні енергетичні програми — принаймні частково як страховку від ядерної програми Ірану. І каскад поширення може в кінцевому підсумку зробити стратегію Ірану з хеджування неспроможною, змусивши його створити бомбу, щоб випередити своїх сусідів. Це може спровокувати перегони ядерних озброєнь, які в один прекрасний день поставлять Іран перед екзистенційною загрозою — ось ще одна причина для стриманості Ірану в ядерній сфері.

Корисність ядерної зброї

Верховний лідер Хаменеї іноді ставить під сумнів військову корисність ядерної зброї, можливо, для того, щоб обґрунтувати постфактум (на додачу до так званої "ядерної фетви") ухвалене ним 2003 року рішення про припинення іранської прискореної програми. На думку Хаменеї, ядерна зброя не забезпечила виживання Радянського Союзу, не допомогла США у В'єтнамі та не дозволила ворогам Ісламської Республіки зірвати її регіональні задуми. Аналогічним чином, Хаменеї, мабуть, вважає, що ядерна зброя Ізраїлю не завадить Ірану і його прихильникам знищити єврейську державу. Зростаючий арсенал звичайних ракет і безпілотників може також привести Тегеран до висновку про непотрібність ядерної зброї — принаймні нині, — що змусить його подвоїти свою стратегію хеджування, наближаючись (дрібними кроками) до потенціалу ядерної зброї.

Нарешті, немає жодних свідчень того, що Ісламська Республіка розглядає ядерну зброю як необхідну умову виживання режиму. Якби це було так, вона не погодилася б — лише за кілька років після того, як протести "зеленого руху" 2009 року виявили ступінь невдоволення населення режимом — на тимчасову ядерну угоду 2013 року та постійну угоду 2015 року, що обмежила більшість її ядерних розробок більш ніж на десять років. Некритичне прийняття такого помилкового припущення може призвести до втрачених можливостей вплинути на розрахунки Ірану щодо розповсюдження ядерної зброї.

Загроза застосування сили та непередбачуваність США. Страх перед військовими діями США у 2003 році та проникненням іноземних розвідок у ядерну програму спонукав Тегеран до ухвалення стратегії ядерного хеджування; погрози воєнних дій з боку Ізраїлю в період з 2010 по 2012 рік спонукали Іран продовжити рух цим шляхом. Однак останніми роками американські лідери загалом неохоче йдуть на кроки, які могли б надати переконливості їхнім обіцянкам про те, що Іран ніколи не отримає бомби, задовольняючись показовими жестами, не пов'язаними з великим ризиком, як-от відправлення авіаносних ударних груп до Перської затоки і патрулювання там за допомогою B-52. (Наразі ВМС США зосереджені на Індо-Тихоокеанському регіоні й не мають авіаносців у районі Перської затоки з 2021 року). Хоча іранське керівництво ніколи не сумнівалося у військовому потенціалі США, воно почало сумніватися в його серйозності та рішучості. Відповідно, страхи Тегерана перед військовими діями США ослабли.

Страхи Тегерана перед військовими діями США ослабли Фото: U.S. Air Force

Однак ситуація може змінитися. Від початку 2023 року американські військові провели низку спільних навчань з Ізраїлем і посилили свою присутність у Перській затоці винищувачами, бомбардувальниками та військовими кораблями. Деякі з цих дій, ймовірно, були зроблені для стримування супротивників і гарантування безпеки друзів, у зв'язку зі спробами Тегерана захопити іноземні танкери в Перській затоці і спробами Росії зірвати операції американських безпілотників над Сирією. Інші кроки, ймовірно, були покликані показати, що військовий варіант протидії ядерній програмі Ірану, як і раніше, "в силі".

Тим часом у березні у відповідь на вбивство американського підрядника в Сирії США знищили вісім проіранських ополченців, завдавши удару по об'єкту Корпусу вартових ісламської революції. У липні есмінець ВМС США запобіг захопленню іранськими військовими кораблями двох іноземних нафтових танкерів у Перській затоці. У серпні американські ЗМІ повідомили, що США розглядають можливість розміщення збройної охорони на танкерах у Перській затоці для запобігання їхньому перехопленню Іраном. А у відповідь на війну в секторі Гази Вашингтон направив дві авіаносні ударні групи в східне Середземномор'я. Ці демонстрації рішучості, що сигналізують Тегерану про необхідність дотримуватися обережності, можуть допомогти стримати майбутні атаки і переконати Ісламську Республіку в тому, що Вашингтон здатний вжити заходів, якщо вона зробить спробу ядерного прориву.

Керівництво Ірану переконалося в тому, що, хоча майже всі президенти США з часів Другої світової війни намагалися вивести американські війська з театру воєнних дій на Близькому Сході, майже кожен з них зрештою втручався у конфлікти на цій території. Тож їм варто замислитися, чи не стане президент Джозеф Байден наступним, якщо іранці не виявлять обережність. І справді, вражаюча промова Байдена після жорстокого теракту, здійсненого палестинською організацією ХАМАС, що базується в Газі, внаслідок якого загинуло понад 1300 ізраїльтян і ще 200 було викрадено, може означати початок саме такого повороту в політиці. За таких умов Тегеран починає побоюватися, що ізраїльський військовий удар по Ірану може потягнути за собою і США.

Продовження хеджування

Чи продовжить Тегеран хеджування, чи спробує створити бомбу, багато в чому залежатиме від того, як Америка та її союзники сформують в Ірану враження про його безкарність, вірогідність військової відповіді Ізраїлю або США на такий крок, а також ризики, затратність і вигідність ядерної зброї. Оскільки верховний лідер Алі Хаменеї, схоже, не впевнений у тому, як слід діяти щодо ядерної програми Ірану, відносно невеликі коригування в політиці можуть принести велику віддачу. Це лише підкреслює необхідність використання Америкою та її союзниками всіх доступних засобів для формування розрахунків розповсюдження ядерної зброї Ісламської Республіки відповідно до політики стримування, саботажу і збоїв, щоб змусити Іран і далі хеджувати ризики, відкладаючи ядерну бомбу в довгий ящик.

Про автора

Майкл Айзенштадт — науковий співробітник і директор програми досліджень у галузі військової справи та безпеки Вашингтонського інституту близькосхідної політики (Kahn Fellow and Director of the Military and Security Studies Program at The Washington Institute for Near East Policy). Частину цієї статті взято з його останньої книги Iran's Nuclear Hedging Strategy: Shaping the Islamic Republic's Proliferation Calculus (Washington Institute/Rowman & Littlefield, 2022).