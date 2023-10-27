"Сховатися неможливо": з'явилися подробиці ракетного удару по частині ДСНС в Ізюмі (фото)

Попередньо, Збройні сили Російської Федерації ударили по будівлі ДСНС двома ракетами типу "Іскандер", розповіли в прокуратурі.

Related video

Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по частині ДСНС в Ізюмі Харківської області, в результаті чого пошкодження зазнала фасадна частина будівлі, службові кабінети, гараж з технікою. Про це повідомив речник обласного управління ДСНС Євген Василенко в ефірі "Суспільного".

Він зазначив, що рятувальники під час вибуху несли службу, вони перебували в службових приміщеннях, диспетчерській, гаражі. У результаті російської атаки було виведено з ладу 11 пожежних автоцистерн та аварійно-рятувальних автомобілів.

Міський голова Ізюма Валерій Марченко заявив, що попередньо російські військові завдали удару двома ракетами "Іскандер". Він наголосив, що "сховатися було неможливо", оскільки удар стався до сигналу повітряної тривоги.

У пресслужбі Харківської обласної прокуратури розповіли про початок досудового розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни за ч. 1 ст. 438 ККУ.

"26 жовтня приблизно о 23:30 російські військові обстріляли м. Ізюм. Попередньо, удар був двома ракетами типу "Іскандер", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що будівля пожежно-рятувального підрозділу ДСНС та низка житлових будинків зазнали пошкоджень, вісім рятувальників отримали поранення.

Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Ізюму Харківської області. В результаті чого було пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС. Поранення отримали восьмеро рятувальників, чотирьох з яких госпіталізували до лікарні в стані середньої тяжкості.

Також вночі ворог атакував за допомогою безпілотників типу Shahed 131/136 Миколаївську та Херсонську області. У Повітряних силах заявили, що протиповітряна оборона знищила п'ять з шести дронів.