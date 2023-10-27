"Найкритичніший момент": у ЗСУ пояснили, чому російські окупанти атакують вночі

ЗС РФ почали атакувати Україну меншою кількістю ударних дронів, але продовжують запускати БПЛА переважно вночі. Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповіла, чим зумовлений такий вибір часу ворогом.

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Російські окупанти атакують територію України меншими групами дронів-камікадзе типу Shahed та запускають їх вночі. Чому ЗС РФ обрали таку тактику, в ефірі телемарафону 27 жовтня пояснила речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

"Цілком очевидно, що можуть розвідувати готовність протиповітряної оборони й намагатися виснажити її. Ви розумієте, що нічний час, який обирається, зокрема, і цієї ночі, — це два проміжки часу в найкритичніший момент, коли є втома людського організму, але незламні українці працюють 24/7, тому що протидіють найпідлішому ворогу у світі", — сказала Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" додала, що ЗС РФ намагаються розвідати дані для більш міцних та насичених атак. Вона завірила, що українські військові аналізують ворожу тактику та підбирають способи протидії.

Нагадаємо, нову тактику російського війська підтвердив 27 жовтня і речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. З його слів, ворог запускає дрони-камікадзе невеликими партіями, щоб визначити місця розміщення українських сил та засобів ППО.

Вночі на 27 жовтня ЗС РФ запустили шість "шахедів", і усі вони атакували південні регіони України. Силам ППО вдалося збити п’ять дронів в межах Херсонської та Миколаївської областей.