"Самый критический момент": в ВСУ объяснили, почему российские оккупанты атакуют ночью

ВС РФ начали атаковать Украину меньшим количеством ударных дронов, но продолжают запускать БПЛА преимущественно ночью. Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, чем обусловлен такой выбор времени врагом.

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Российские оккупанты атакуют территорию Украины меньшими группами дронов-камикадзе типа Shahed и запускают их ночью. Почему ВС РФ выбрали такую тактику, в эфире телемарафона 27 октября объяснила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Совершенно очевидно, что могут разведывать готовность противовоздушной обороны и пытаться истощить ее. Вы понимаете, что ночное время, которое выбирается, в том числе и этой ночью, — это два промежутка времени в самый критический момент, когда есть усталость человеческого организма, но несокрушимые украинцы работают 24/7, потому что противодействуют самому подлому врагу в мире", — сказала Гуменюк.

Пресс-секретарь ОК "Юг" добавила, что ВС РФ пытаются разведать данные для более крепких и насыщенных атак. Она заверила, что украинские военные анализируют вражескую тактику и подбирают способы противодействия.

Напомним, новую тактику российского войска подтвердил 27 октября и представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, враг запускает дроны-камикадзе небольшими партиями, чтобы определить места размещения украинских сил и средств ПВО.

Ночью на 27 октября ВС РФ запустили шесть "шахедов", и все они атаковали южные регионы Украины. Силам ПВО удалось сбить пять дронов в пределах Херсонской и Николаевской областей.