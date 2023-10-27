Росіяни обстріляли Херсон та Берислав: щонайменше восьмеро людей поранені (фото)

Двоє жінок виявилися заблокованими в будинку у Херсоні. Також російські війська обстріляли Берислав та поранили 62-річного чоловіка.

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Внаслідок масованого вечірнього обстрілу Херсона 27 жовтня 2023 року відомо про кількох поранених місцевих мешканців та пошкодження приватних будинків. Про це в Telegram повідомив Роман Мрочко, керівник міської військової адміністрації.

Кількість людей, які отримали травми в Херсоні, зросла до семи. Дані стосовно постраждалих уточнюються. Правоохоронці порушили кримінальне провадження.

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В ДСНС розповіли, що в одному з будинків були заблоковані двоє жінок, 83 та 76 років. Їх фахівці евакуювали. Також від вибуху виникла пожежа. Від удару відбулося займання зруйнованих конструкцій споруди, яке вогнеборці швидко ліквідували.

У Telegram керівник Бериславської РВА Володимир Літвінов повідомив, що російські війська обстріляли Берислав. Поранений 62-річний чоловік.

Обстріли Херсона восени 2023 року

5 жовтня війська РФ обстріляли Херсон. Серед загиблих був комунальник, який обрізав дерева. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Наприкінці вересня війська РФ застосували запалювальні боєприпаси. Вночі російські окупанти обстріляли середмістя Херсону та село Кізомис в області. Один з запущених снарядів влучив у гуртожиток, в якому спали люди. Внаслідок ворожих ударів згоріли три приватні будинки та господарчі споруди.

Нагадаємо, 21 вересня російські загарбники вдарили по Рівному. Внаслідок ворожої атаки в частині міста зникло світло, енергетики працюють над його відновленням. За даними ОВА, російська ракета влучила у СТО, внаслідок чого були пошкоджені п’ять машин.