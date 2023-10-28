Нічна атака: ЗС РФ обстріляли ракетами Одеську та Дніпропетровську області (карта)

Моніторингові канали припустили, що Одеська область була атакована ракетою "Онікс", а Дніпропетровська — "Іскандерами-К" або "Калібрами". Але точні дані стануть відомі пізніше.

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У ніч на 28 жовтня російські війська атакували Україну ракетами. Так, о 00:18 стало відомо про ціль, яка рухалася в бік Одеської області. Про це написав Telegram-канал "ППО — РАДАР UA | Чому тривога ?".

Пізніше адміністратори каналу повідомили, що ціль рухається дуже швидко. Імовірно, це могла бути ракета "Онікс".

Про Повітряну тривогу також повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Повітряна тривога в Одеській області

Telegram-канал "Новости Одесса" написав про вибухи в Ізмаїльському районі. Відбій повітряної тривоги було оголошено о 00:36.

Вибухи в Дніпропетровській області: що відомо

О 01:00 Повітряні сили ЗСУ попередили Запорізьку, Кіровоградську та Дніпропетровську області про ракетну небезпеку. Telegram-канал "Николаевский Ванек" повідомив про те, що в бік міста Дніпро рухаються ракети. Пізніше стало відомо про ще одну ракету в бік Кривого Рогу.

"Ще ракета пролітає в районі Кривого Рогу — курсом на Кіровоградську область", — сказано в повідомленні.

Повітряна тривога в Україні

Telegram-канал "Днепр Оперативный" пізніше повідомив спершу про вибухи в Дніпрі, а потім і в Кривому Розі.

Пізніше "Миколаївський Ванек" повідомив про відбій тривоги і припустив, що окупанти запустили або "Іскандер-К", або ракети "Калібр". Однак точні дані стануть відомі пізніше.

"Цього разу крилаті ракети були наземного/морського базування, ймовірно Іскандер-К/Калібри. Ракети на низькій висоті пролетіли майже всю тимчасово окуповану Запорізьку область (зокрема Мелітопольський район)", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що військовий оглядач оцінив здатність Росії атакувати Україну. Росіяни, як вважає Олександр Коваленко, накопичують ракетне озброєння з урахуванням відсутності безмежного ресурсу засобів ураження, який у них був станом на 2022-й рік.