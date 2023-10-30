"Вмикаю ПК, вимикаю звук і дивлюсь українські новини", — жителька Бердянська про життя в окупації

Жінка зізнається, що переглядає новини, щоб не пропустити, коли президент України Володимир Зеленський оголосить про перемогу.

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В окупованому Бердянську українці чекають на звільнення і крадькома дивляться українські новини без звуку, щоб не пропустити, коли Зеленський повідомить, що Україна перемогла. Про це написала місцева жителька у своєму листі до редакції "Бердянськ 24".

За її словами, окупанти залякали місцевих жителів, всюди панує атмосфера страху, діє система доносів, а бердянці змушені жити поруч із зрадниками.

"Що я відчуваю до росіян? Сама влучна характеристика – гидливість. Тобі бридко від них. Ти не хочеш цього торкатися, спілкуватися, перебувати не те, що в одному приміщені – відраза виникає, коли ти цих істот починаєш бачити десь на горизонті. Ненависть – це про наших. Про зрадників. Про донощиків", — пише жінка.

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За її словами, більшість з таких людей до окупації Бердянська були частими відвідувачами генделиків.

"Воно все своє життя з пивняка не вилазило, а тепер віджало цей пивняк. І з пропитою мордою в компанії таких же алкашів експертно розмірковує про те, що "Росія – страна возможностєй". Там неповні дев’ять класів школи, ледь завершене ПТУ, але в історії та геополітиці він – безапеляційний професор", — пише жителька Бердянська.

Вона додає, що місцеві зрадники почуваються безкарними, вони погрожують сусідам і землякам, принижують їх, попереджають про "підвал". Іноді просто здають неугодних окупантам і цим пишаються.

"Просто гн*ди. Я не могла уявити, що мали на увазі освічені люди, які розказували, що їм в радянські часи не вистачало повітря. Коли всі зажаті страхом, доносами, цензурою, одягом. Це складно зрозуміти без власного досвіду. На жаль у мене він тепер є. І я ніколи не думала, що це можливо в 2023 році", — пише авторка листа.

За її словами, попри всі обставини, вона не полишає надії, що Бердянськ звільнять від росіян.

"В мене сформувалась виняткова суперздатність. Я запускаю комп’ютер, вимикаю звук і дивлюся українські новини. Мені просто подобається цей антураж, жовто-блакитні кольори, національні символи, світлі українські обличчя. Контекст то зрозумілий. А іноді дивлюся і просто уявляю, як саме зараз в студії оголошують, що Україна виграла війну", — розповідає жителька окупованого Бердянська.

Жінка зауважує, що побоюється, що сусіди почують, як вона дивиться українські новини і хтось її здасть, а зараз радіє холодам, бо через це можна додавати трохи гучності, оскільки вікна в усіх закриті зараз.

"З уявою то в мене порядок, а ось пропустити, коли Володимир Зеленський і правда оголосить про Перемогу ніяк не хочеться. Слава Україні", — написала вона.

Нагадаємо, що у Бердянську партизани підірвали авто зі співробітниками ФСБ РФ. Серед них був воєнний злочинець, який катував громадян України.

Раніше повідомлялося, що ATACMS знищили 9 і пошкодили 15 вертольотів ЗС РФ на аеродромах у Бердянську та Луганську.