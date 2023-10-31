Злякалися успіхів України: Кремль створює противагу "Кримській платформі" Києва, — ЦНС

Під час Ялтинського міжнародного економічного форуму Кремль організував конгрес "Міжнародного клубу друзів Криму", а також Кримської африканської ділової ради.

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Москва боїться дипломатичних успіхів України з деокупації Криму, а тому в Кремлі вирішили створити свій аналог "Кримській платформі" Києва. Про це повідомили в Центрі національного опору.

Повідомляється, що під час Ялтинського міжнародного економічного форуму (ЯМЕФ), який був проведений російською владою 23-24 жовтня в Москві, також організували конгрес "Міжнародного клубу друзів Криму", а також Кримської африканської ділової ради.

У ЦНС повідомили, що Кремль зміг залучити представників із понад 40 країн світу. Загалом узяли участь у заході близько 150 осіб.

"Основна мета заходу — запевнити представників із країн Африки та Латинської Америки в тому, що Росія може забезпечити їхні потреби в зернових, а також у тому, що вони можуть вкладати інвестиції в проєкти на території Росії", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Кремль також займається розробкою механізмів протидії міжнародним санкціям, щоб уберегти свої економічні відносини з ринками, які залежать від постачання зерна. Тому на форумі росіяни нав'язували співпрацю зі своїми підприємствами для країн Африки.

У ЦНС повідомили, що російські підприємці запевняли представників країн так званого "Глобального Півдня" в тому, що вони постачатимуть їм зерно з окупованих регіонів України. Таким чином Москва обманом хоче залучити інші країни до легітимації захоплених територій.

Нагадаємо, що військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що Крим стає дедалі вразливішим для різного роду ракетних атак. За його словами, російська ППО не справляється зі своїми прямими завданнями і зменшується в потенціалі загалом.