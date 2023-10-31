Испугались успехов Украины: Кремль создает противовес "Крымской платформе" Киева, — ЦНС

Во время Ялтинского международного экономического форума Кремль организовал конгресс "Международного клуба друзей Крыма", а также Крымского африканского делового совета.

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Москва боится дипломатических успехов Украины по деоккупации Крыма, а потому в Кремле решили создать свой аналог "Крымской платформе" Киева. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Сообщается, что во время Ялтинского международного экономического форума (ЯМЕФ), который был проведен российскими властями 23-24 октября в Москве, также организовали конгресс "Международного клуба друзей Крыма", а также Крымского африканского делового совета.

В ЦНС сообщили, что Кремль смог привлечь представителей из более чем 40 стран мира. Всего приняли участие в мероприятии около 150 человек.

"Основная цель мероприятия – заверить представителей из стран Африки и Латинской Америки в том, что Россия может обеспечить их потребности в зерновых, а также в том, что они могут вкладывать инвестиции в проекты на территории России", — сказано в сообщении.

Отмечается, что Кремль также занимается разработкой механизмов противодействия международным санкциям, чтобы уберечь свои экономические отношения с рынками, которые зависят от поставок зерна. Поэтому на форуме россияне навязывали сотрудничество со своими предприятиями для стран Африки.

В ЦНС сообщили, что российские предприниматели уверяли представителей стран так называемого "Глобального Юга" в том, что они будут поставлять им зерно из оккупированных регионов Украины. Таким образом Москва обманом хочет вовлечь другие страны в легитимацию захваченных территорий.

Напомним, что военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что Крым становится все более уязвимым для разного рода ракетных атак. По его словам, российская ПВО не справляется со своими прямыми задачами и уменьшается в потенциале в целом.