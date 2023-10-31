"Росія стала слабшою": у ГУР розповіли, чому окупанти взяли паузу в обстрілах (відео)

За словами представника розвідки Андрія Юсова, противник уже не зможе повернутися до ракетних запасів, які в нього були до 24 лютого. При цьому, загроза залишається і виробництво триває.

Related video

Останнім часом росіяни поставили на паузу масовані атаки на мирні українські міста. Представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, із чим це пов'язано.

За його словами, зараз російські окупанти накопичують ракети, щоб у момент атакувати українську інфраструктуру масовано і залишити громадян без електрики та опалення.

"Насамперед щодо виробництва — це не статичний процес, і ворог намагається убезпечити себе, розосередити виробництво, зокрема й такі складні виробництва як ракетні озброєння. Оскільки попередні бази добре відомі Україні та українським спецслужбам, вони намагаються убезпечити себе і також переміщати і маскувати логістичні ланцюжки, створювати нові об'єкти", — заявив Андрій Юсов.

Окремо представник ГУР зазначив, що у противника є потенціал виробляти нові ракети, але вони вже точно не зможуть повернутися до ракетних запасів, які були у Росії до 24 лютого 2022 року.

При цьому, загроза нанесення ракетних ударів все ще зберігається і українцям необхідно більш відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги.

"Минулого року, зокрема Суровікін власне бездумно, часто безконтрольно використовував ракетні запаси, не рахуючи їх і різного роду ракети летіли по Україні. Ми пам'ятаємо, були запуски понад 100-120 ракет за один удар. Росія в цьому плані стала слабшою і більш вразливою на інших напрямках, і говорити, що вона може комусь загрожувати тепер у цьому виді озброєнь, якщо вона навіть у війні проти України фактично виснажила свої ракетні запаси, не доводиться", — продовжив Андрій Юсов.

Нагадаємо, 29 жовтня повідомлялося, що Росія посилює атаки по території України. За даними журналістів, Кремль сподівається повернути ініціативу у свої руки до настання зими.